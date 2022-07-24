На этой неделе Евросоюз принял решение о введении против России седьмого пакета санкций, который, в том числе, запрещает покупку золота у страны-агрессора и замораживает европейские активы Сбербанка.
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Почему санкции против России не работают?
Почему санкции против России не работают?
На сегодняшний день заморожены активы более 1100 сторонников Владимира Путина и 30 олигархов. Большинство российских банков отрезаны от европейской финансовой системы, уголь из России нельзя ввозить, авиадвигатели и другие товары больше не экспортируются в Россию. Запрет на ввоз в Россию наложен на товары на сумму более 100 миллиардов евро.
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