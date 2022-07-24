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Почему санкции против России не работают?

Тынис Оя
, экономический журналист
Почему санкции против России не работают?
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Павильон ВТБ на Петербургском международном форуме.
Павильон ВТБ на Петербургском международном форуме. Фото: Anatoly Maltsev

На этой неделе Евросоюз принял решение о введении против России седьмого пакета санкций, который, в том числе, запрещает покупку золота у страны-агрессора и замораживает европейские активы Сбербанка.

На сегодняшний день заморожены активы более 1100 сторонников Владимира Путина и 30 олигархов. Большинство российских банков отрезаны от европейской финансовой системы, уголь из России нельзя ввозить, авиадвигатели и другие товары больше не экспортируются в Россию. Запрет на ввоз в Россию наложен на товары на сумму более 100 миллиардов евро.

Но при этом санкции не оказали особого влияния на российскую экономику. По иронии судьбы в конце недели центральный банк России понизил базовую ставку до уровня, существовавшего до вторжения. Хотя известно, что санкции имеют довольно долгосрочный эффект, возникает вопрос, когда же наступит время, когда санкции действительно ударят по Путину, и почему этого не произошло до сих пор.

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