Трамвайный объект созданый Каарелам Курисмаа и расположенный рядом с виадуком Пярнуского шоссе в Таллинне у трамвайного парка, получил новый облик, Реставрационные работы должны быть завершены в течение недели.
Завершаются реставрационные работы трамвайной скульптуры
В 2019 году единственная общественная скульптура Куришмаа была взята под государственную охрану, и в этом году Таллиннское городское управление по планированию заказало ее реконструкцию. «Взято под охрану как памятник по предложению галереи Темникова-Касела. В то время я тоже работала в управлении по охране наследия, и я помню волнение и единодушие по поводу уникальности этой работы, и теперь я еще больше счастлива, что объект будет отремонтирован», — написла заместитель мэра Мадле Липпус в социальной сети.
Таллиннский трамвайный объект — инсталляция эстонского пионера звукового и кинетического искусства Каарела Куришмаа, завершенная в 1993 году и открытая к 105-летию трамвайного движения. Общий вид объекта сохранен, первоначальная цветовая гамма изменена совместно с автором. Первоначально построенное из кирпича, бетона и металла в сине-красно-белых тонах, произведение было окрашено в сине-желтый цвет в 2008 году по проекту художника. Флюгер, опирающийся на шарикоподшипники, придает дополнительную кинетическую ценность работе.
Заказчиком и собственником трамвайного объекта является город Таллинн. В 1988 году таллиннский городской художник Урмас Микк обратился к Курисмаа с намерением установить скульптуру на площади перед трамвайным парком в честь столетия таллиннского трамвая. Однако скульптура была завершена только в 1993 году. Первоначальный вариант трамвая взят из кукольного фильма 1988 года «Трамвайный теленок».
Ремонт скульптуры, годами находившейся в плачевном состоянии, должен закончиться 31 июля.