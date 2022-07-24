Завершаются реставрационные работы трамвайной скульптуры

В 2019 году единственная общественная скульптура Куришмаа была взята под государственную охрану, и в этом году Таллиннское городское управление по планированию заказало ее реконструкцию. «Взято под охрану как памятник по предложению галереи Темникова-Касела. В то время я тоже работала в управлении по охране наследия, и я помню волнение и единодушие по поводу уникальности этой работы, и теперь я еще больше счастлива, что объект будет отремонтирован», — написла заместитель мэра Мадле Липпус в социальной сети.