В воскресенье вечером на бульваре свободы от автомобилей выступили танцовщицы цыганского танцевального коллектива «Ромашка». С танцами и песнями была представлена и недавно изданная книга Юриса Лейманиса «Цыгане в латвийских лесах, хуторах и ярмарках».
Галерея ⟩ Пестрые цыганские юбки покорили бульвар свободы от автомобилей в Тарту
Едва на бульваре свободы от автомобилей зазвучали первые цыганские ритмы, как публика уже радостно хлопала в ладоши. В танцы и песни не были лишены пестрых цыганских юбок, бубнов и звона золота.
Интересное чтение
Зрителям также была представлена недавно вышедшая книга латышского писателя Юриса Лейманиса, в которой рассказывается о жизни латышских цыган в начале 20 века.
Произведение открывает читателю жизнь, обычаи и верования цыган через их собственные истории и повествования.
«Я рада, что знакомство с этой книгой состоится на свежем воздухе, который является излюбленным местом обитания цыган», — сказала редактор книги, Инге Анном.
Танцующая собака
Песни и танцы, которые звучали на бульваре Свободы, говорили о любви, счастье и золоте. «Золото помогает привлечь удачу и деньги», — сказала танцовщица, чье цыганское имя Рада. "Правда, правда!" — заверила она толпу.
Как полагается, был на месте и цыганский пес. Украшенное крошечным красным цветком животное сразу же покорило сердца зрителей.
После различных трюков пес вставал на две лапы и умело танцевал в такт цыганскому ритму, что вызывало бурные аплодисменты зрителей.