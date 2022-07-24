Галерея ⟩ Пестрые цыганские юбки покорили бульвар свободы от автомобилей в Тарту

Едва на бульваре свободы от автомобилей зазвучали первые цыганские ритмы, как публика уже радостно хлопала в ладоши. В танцы и песни не были лишены пестрых цыганских юбок, бубнов и звона золота.

Интересное чтение

Зрителям также была представлена ​​недавно вышедшая книга латышского писателя Юриса Лейманиса, в которой рассказывается о жизни латышских цыган в начале 20 века.

Произведение открывает читателю жизнь, обычаи и верования цыган через их собственные истории и повествования.

«Я рада, что знакомство с этой книгой состоится на свежем воздухе, который является излюбленным местом обитания цыган», — сказала редактор книги, Инге Анном.

Танцующая собака

Песни и танцы, которые звучали на бульваре Свободы, говорили о любви, счастье и золоте. «Золото помогает привлечь удачу и деньги», — сказала танцовщица, чье цыганское имя Рада. "Правда, правда!" — заверила она толпу.

Как полагается, был на месте и цыганский пес. Украшенное крошечным красным цветком животное сразу же покорило сердца зрителей.