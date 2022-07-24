В ближайшее время в Таллинн прибудет полсотни новых газовых автобусов, расходы на содержание которых выросли как на дрожжах по сравнению с тем, что было два года назад, когда был объявлен тендер на их закупку.
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Таллинн продолжает переход на газовые автобусы
Таллинн продолжает переход на газовые автобусы
Руководители городского транспорта считают, что причин для беспокойства нет и что переход с дизельных автобусов на газовые автобусы будет продолжаться в соответствии с планом. В настоящее время в порту Палдиски стоит несколько десятков автобусов цвета Таллиннского городского транспорта (TLT), но это не новые газовые автобусы, а старые дизельные автобусы, которые идут на продажу.
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