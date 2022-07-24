18 октября прошлого года полицейские патрули Таллиннского района получили приоритетный вызов: мужчина ворвался на предприятие по обработке металла, расположенное недалеко от порта Мийдуранна в волости Виймси, и произвел несколько выстрелов из пистолета. Прибывшие на место полицейские патрули обнаружили сотрудника с окровавленной головой, по рассказу которого выяснилось, что стрелявший - Виталий, работающий в той же компании, с которым он поссорился из-за неприбранного рабочего места.
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В Виймси спор из-за работы закончился стрельбой
В Виймси спор из-за работы закончился стрельбой
Виталий Окнов (56 лет), работник слесарного цеха, 18 октября около 19:45 вошел в производственное предприятие, расположенное на Мийдуранной теэ. «Войдя в цех, Виталий выкурил сигарету и уверенным шагом направился к задней части цеха, где работал Серхи. В какой-то момент я услышал выстрел, а через две секунды еще один. Потом я увидел, что Виталий шел к выходу, он еще курил сигарету», — рассказал сотрудник, который был свидетелем событий.