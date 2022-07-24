В Виймси спор из-за работы закончился стрельбой

Виталий Окнов (56 лет), работник слесарного цеха, 18 октября около 19:45 вошел в производственное предприятие, расположенное на Мийдуранной теэ. «Войдя в цех, Виталий выкурил сигарету и уверенным шагом направился к задней части цеха, где работал Серхи. В какой-то момент я услышал выстрел, а через две секунды еще один. Потом я увидел, что Виталий шел к выходу, он еще курил сигарету», — рассказал сотрудник, который был свидетелем событий.