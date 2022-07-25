Кен Торн и Кен Ярвеоя звершили ERC Rally di Roma на 12 месте

Как и в субботу, наш экипаж стартовал в спокойно, но постепенно нарастил темпы. На последнем заезде первого старта они показали шестое время. А в абсолюте они поднялись на четыре позиции и отправились на перерыв с 12-го места.

Если в утренней гонке экипаж Торн/Ярвеоя в двух случаях из трех показал время первой десятки, то во втором круге они показали время TOP10 во всех трех гонках. Лучшее время они показали в предпоследней попытке – пятый результат.

По результатам 13-й гонки наши гонщики заняли 12-е место. Победителям гонок – экипажу Дамиано де Томмасу/Гиоргиа Аскалоне они проиграли 2:53,8.

Кен Торт отметил, что гонка была сложной. «Но мы получили опыт, который сможем использовать на гонках в Баруме. Благодарю команду, которая привела машину в порядок – мы смогли сегодня быть на трассе. Конечно, благодарен спонсорам, которые помогли нам приехать в Италию».

«Римское ралли можно охарактеризовать так, что у Кена есть скорость, но еще не хватает опыта, - сказал Кен Ярвеоя. – Гонки были интересными и местами очень сложными для штурмана. Но в конечном итоге я получил удовольствие и благодарен Кену за доверие, особенно с учетом того, что он знал, что у меня нет опыта на асфальте с машинами R5 и в последнее время я не часто сажусь в машину».