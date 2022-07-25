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На турнрире в память Пауля Кереса одно из призовых мест досталось Эстонии

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На турнрире в память Пауля Кереса одно из призовых мест досталось Эстонии
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Победители одного из турниров соревнования памяти Пауля Кереса.
Победители одного из турниров соревнования памяти Пауля Кереса. Фото: FOTO: Jüri Looring

Победу на быстром турнире в честь Пауля Кереса, который уже в третий раз проводится в Пярну, разделили наш гроссмейстер Александр Володин и шведский гроссмейстер Евгений Агрест. Соревнование Paul Keres Classic Open, прошедшее ранее в рамках фестиваля, выиграл гроссмейстер из Латвии Томс Кантанс, а блиц-турнир выиграл гроссмейстер Никита Майоров, соревнующийся под флагом FIDE.

Быстрый турнир оказался самым серьезным соревнованием, на котором и Володин, и Агрест набрали по 6 очков из 7 партий. Третье место досталось Кантансу с таким же количеством очков, за ним следует игрок турнира с самым высокм рейтингом, испанский гроссмейстер Алексей Широв. На на пятом месте Михкель Фола - оба набрали по 5,5 балла.

Завершившийся в пятницу Paul Keres Classic Open стал турниром с классическим контролем времени. Уверенную победу одержал латвийский гроссмейстер Томс Кантас, который из девяти партий набрал 8,5 балла. Второе место разделили Никита Майоров, выступавший под флагом FIDE, и гроссмейстер Артем Смирнов. Из эстонских шахматистов, которые отправятся на шахматную Олимпиаду, Кирилл Чукавин, занявший шестое место, набрал шесть баллов, а лучшая шахматистка среди женщин Маргарет Олде – 5,5 балла.

Фестиваль завершился блиц-турниром, в котором партии длились не больше трех минут, а ходы приходилось делать за две секунды. Турнир выиграл Никита Майоров, на втором месте Агрест и на тертьем - Чукавин.

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