Украинская школа готовится к началу учебного года, но учителей до сих пор не хватает

Осенью этого года в Таллинне начнет работу Школа свободы для украинских беженцев, рассчитанная на 800 учеников, и на данный момент в школе числится чуть более 500 учеников и примерно 30 сотрудников, пишет Rus.ERR.

По словам директора школы Ольги Селищевой, в настоящее время ведется активная работа по набору сотрудников - в общей сложности требуется не менее 60 учителей и опорного персонала, но летом найти учителей сложно.