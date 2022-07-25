Несмотря на приближающееся начало учебного года, в созданной для украинских беженцев Школе Свободы до сих пор не хватает учителей некоторых специальностей.
Украинская школа готовится к началу учебного года, но учителей до сих пор не хватает
Украинская школа готовится к началу учебного года, но учителей до сих пор не хватает
Осенью этого года в Таллинне начнет работу Школа свободы для украинских беженцев, рассчитанная на 800 учеников, и на данный момент в школе числится чуть более 500 учеников и примерно 30 сотрудников, пишет Rus.ERR.
По словам директора школы Ольги Селищевой, в настоящее время ведется активная работа по набору сотрудников - в общей сложности требуется не менее 60 учителей и опорного персонала, но летом найти учителей сложно.
«Мы работаем практически 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Открыть большую школу за три месяца - это большой вызов. Самый острый вопрос - это поиск учителей и команды. Найти учителей в середине лета - это довольно трудная задача», - рассказала в интервью ERR Селищева.
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