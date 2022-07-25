Рейтинги: «Отечество» сокращает отставание от «Ээсти 200», реформисты продолжают лидировать

Партию реформ в июле поддерживали 30% избирателей - на 2% меньше, чем в июне, выясняется из опроса, проведенного фирмой Kantor Emor по заказу ERR.

Второе место в рейтинге популярности партий удерживает оппозиционная EKRE, поддержка которой за месяц не изменилась, оставшись на отметке в 18%.

Не изменился и рейтинг Центристской партии: недавних партнеров Партии реформ по коалиции в июле поддерживали 15% избирателей - столько же, сколько в июне.

Популярность внепарламентской «Ээсти 200» снизилась за месяц с 15% до 13%. К «Ээсти 200» потихоньку приближается «Отечество», рейтинг которого вырос с 9% до 11%.

Увеличилась популярность и третьего участника правительственной коалиции - Социал-демократической партии: если в июне соцдемов поддерживали 8% респондентов, то в июле уже 9%.