В июле самой популярной политической силой Эстонии оставалась возглавляющая правительство Партия реформ, рейтинг которой немного снизился, а вот новым партнерам реформистов по коалиции - отечественникам и соцдемам - удалось нарастить свою поддержку.
Рейтинги: «Отечество» сокращает отставание от «Ээсти 200», реформисты продолжают лидировать
Партию реформ в июле поддерживали 30% избирателей - на 2% меньше, чем в июне, выясняется из опроса, проведенного фирмой Kantor Emor по заказу ERR.
Второе место в рейтинге популярности партий удерживает оппозиционная EKRE, поддержка которой за месяц не изменилась, оставшись на отметке в 18%.
Не изменился и рейтинг Центристской партии: недавних партнеров Партии реформ по коалиции в июле поддерживали 15% избирателей - столько же, сколько в июне.
Популярность внепарламентской «Ээсти 200» снизилась за месяц с 15% до 13%. К «Ээсти 200» потихоньку приближается «Отечество», рейтинг которого вырос с 9% до 11%.
Увеличилась популярность и третьего участника правительственной коалиции - Социал-демократической партии: если в июне соцдемов поддерживали 8% респондентов, то в июле уже 9%.
В опросе, который прошел с 14 по 20 июля, принял участие 1501 гражданин Эстонии в возрасте от 18 до 84 лет.