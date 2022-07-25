Ввиду ненадежности России как партнера в поставках газа ЕС уже сейчас должен снизить его потребление таким образом, чтобы к марту 2023 года экономия составила 15 процентов (45 млрд кубометров). Об этом заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в интервью dpa.
ЕС стремится к независимости от газа из РФ не позднее 2027 года
ЕС стремится к независимости от газа из РФ не позднее 2027 года
«Нашей главной целью остается полная независимость от импорта российского газа в Европу не позднее 2027 года», - подчеркнула она.
С помощью механизма REPowerEU Брюссель хочет инвестировать 300 млрд евро в проекты по экономии газа и ускорению перехода к возобновляемым источникам энергии. «В то же время, мы заключаем новые соглашения с более надежными партнерами, такими как США и Норвегия», - добавила глава ЕК.
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