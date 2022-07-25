ЕС стремится к независимости от газа из РФ не позднее 2027 года

«Нашей главной целью остается полная независимость от импорта российского газа в Европу не позднее 2027 года», - подчеркнула она.

С помощью механизма REPowerEU Брюссель хочет инвестировать 300 млрд евро в проекты по экономии газа и ускорению перехода к возобновляемым источникам энергии. «В то же время, мы заключаем новые соглашения с более надежными партнерами, такими как США и Норвегия», - добавила глава ЕК.