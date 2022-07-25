Европол опроверг заявление о контрабанде оружия из Украины

В сообщении сказано, что Европол тесно сотрудничает с украинскими официальными лицами, чтобы уменьшить угрозу незаконного оборота оружия в Европейский союз, пишет УИНАН.

«Мы полностью доверяем им, поскольку они внедряют новые меры по мониторингу и отслеживанию этого огнестрельного оружия», - говорится в сообщении.

Отмечается, что существует потенциальная угроза попадания огнестрельного оружия не в те руки, как это происходило в зонах боевых действий в прошлом.

«Что касается войны в Украине, Европол предупредил, что распространение огнестрельного оружия и взрывчатых веществ в Украине может привести к увеличению незаконного оборота огнестрельного оружия и боеприпасов в ЕС через установленные маршруты контрабанды или онлайн-платформы. Эта угроза может даже возрасти после окончания конфликта», - отметили в управлении.