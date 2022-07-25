Сегодня в утренний час пик медики и сотрудники правоохранительных органов находились у главного входа гостиницы «Олимпия» в Таллинне. По словам прохожего, возле главного входа в гостиницу был обнаружен труп.
ФОТО ⟩ Рядом с отелем «Олимпия» обнаружен труп
Рядом с отелем «Олимпия» обнаружен труп
В полиции уточнили, что сегодня, незадолго до 9 утра, в Центр тревоги поступило сообщение о том, что из окна гостиницы на улице Лийвалайа выпал мужчина, который, к сожалению, скончался на месте.
Все подробности инцидента пока выясняются.
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