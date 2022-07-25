Пн, 25.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

ФОТО ⟩ Рядом с отелем «Олимпия» обнаружен труп

rus.postimees.ee
Рядом с отелем «Олимпия» обнаружен труп
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments

Сегодня в утренний час пик медики и сотрудники правоохранительных органов находились у главного входа гостиницы «Олимпия» в Таллинне. По словам прохожего, возле главного входа в гостиницу был обнаружен труп.

В полиции уточнили, что сегодня, незадолго до 9 утра, в Центр тревоги поступило сообщение о том, что из окна гостиницы на улице Лийвалайа выпал мужчина, который, к сожалению, скончался на месте.

Все подробности инцидента пока выясняются.

Ключевые слова
Наверх