Школы и детские сады получат поддержку для обучения иноязычных детей

Пособие предназначено для эстоноязычных детских садов и основных школ, в которых обучается не менее десяти процентов детей с иностранным родным языком. Размер пособия – 353 евро на ученика начальной школы и 2020 евро на группу детского сада за один учебный период.

О поддержке могут ходатайствовать и местные самоуправления, и частные детские сады и школы, в которых обучается не менее десяти процентов иноязычных детей. В основной школе должно быть не менее восьми учеников с иностранным родным языком, а в детском саду – не менее десяти. В группе детского сада, для которой запрашивается поддержка, должно быть не менее трех детей, для которых эстонский язык не является родным. О поддержке также могут ходатайствовать группы детского сада, входящие в программу языкового погружения.