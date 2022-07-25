С 25 июля до 14 августа эстоноязычные детские сады и основные школы могут ходатайствовать о дополнительной поддержке для обучения детей, родной язык которых не является эстонским.
Школы и детские сады получат поддержку для обучения иноязычных детей
Пособие предназначено для эстоноязычных детских садов и основных школ, в которых обучается не менее десяти процентов детей с иностранным родным языком. Размер пособия – 353 евро на ученика начальной школы и 2020 евро на группу детского сада за один учебный период.
Цель введенной меры – поддержать школы дополнительными уроками и другими мероприятиями по изучению эстонского языка, а детские сады – дополнительными занятиями на эстонском. Грант разрешается использовать только для оплаты труда учителей.
О поддержке могут ходатайствовать и местные самоуправления, и частные детские сады и школы, в которых обучается не менее десяти процентов иноязычных детей. В основной школе должно быть не менее восьми учеников с иностранным родным языком, а в детском саду – не менее десяти. В группе детского сада, для которой запрашивается поддержка, должно быть не менее трех детей, для которых эстонский язык не является родным. О поддержке также могут ходатайствовать группы детского сада, входящие в программу языкового погружения.
По расчетам, мерой поддержки должны воспользоваться около 2000 учащихся основных школ, а также 550 групп детских садов. Мера поддержки была опробована в 2021/2022 учебном году в 23 начальных школах, и теперь она распространяется и на детские сады.