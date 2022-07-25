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Санкт-Петербург по-российски восстанавливает разрушенный Мариуполь

Северная столица России отправляет в Мариуполь политтехнологов и строителей
Иван Скрябин
, журналист
Санкт-Петербург по-российски восстанавливает разрушенный Мариуполь
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Российские военные в оккупированном Мариуполе наблюдают за стройкой, 13 июля 2022 года
Российские военные в оккупированном Мариуполе наблюдают за стройкой, 13 июля 2022 года Фото: Ольга МАЛЬЦЕВА / AFP

Восстанавливать Мариуполь собирается Санкт-Петербург. Губернатор города на Неве назначил полностью разоренный украинский город побратимом. Оппозиционные депутаты не могут добиться информации, откуда на это возьмутся деньги, а бизнес со страхом ждет «командировок» в ДНР. Но, судя по всему, не будет отказываться от выполнение таких «приказов».

В начале лета губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что город стал побратимом Мариуполя. С места в карьер Беглов поведал, что петербургские специалисты по стратегическому планированию будут участвовать в разработке мастер-плана и Генерального плана развития Мариуполя.

Побратим поневоле

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