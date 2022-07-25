Санкт-Петербург по-российски восстанавливает разрушенный Мариуполь

Восстанавливать Мариуполь собирается Санкт-Петербург. Губернатор города на Неве назначил полностью разоренный украинский город побратимом. Оппозиционные депутаты не могут добиться информации, откуда на это возьмутся деньги, а бизнес со страхом ждет «командировок» в ДНР. Но, судя по всему, не будет отказываться от выполнение таких «приказов».