Санкт-Петербург по-российски восстанавливает разрушенный Мариуполь

Восстанавливать Мариуполь собирается Санкт-Петербург. Губернатор города на Неве назначил полностью разоренный украинский город побратимом. Оппозиционные депутаты не могут добиться информации, откуда на это возьмутся деньги, а бизнес со страхом ждет «командировок» в ДНР. Но, судя по всему, не будет отказываться от выполнение таких «приказов».
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В начале лета губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов сообщил, что город стал побратимом Мариуполя. С места в карьер Беглов поведал, что петербургские специалисты по стратегическому планированию будут участвовать в разработке мастер-плана и Генерального плана развития Мариуполя.
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