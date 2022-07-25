Подозреваемый в коррупции Лийнат вышел из Центристской партии

Лийнат, вступивший в Центристскую партию в 2016 году, вышел из партии по собственной инициативе 15 июня. Десятью днями ранее бывший старейшина района был взят под стражу.

Прокурор Пыхьяской окружной прокуратуры Трийну Олев ранее пояснила, что, согласно подозрению, Лийнат использовал свое положение старейшины района для принятия решений о закупках и заключении договоров на содержание улиц, зеленых насаждений и пляжей Пирита. «Согласно подозрению, это преступление, совершенное из корысти, не связанное с деятельностью политической партии», — добавила Олев.