Европейские профсоюзы требуют единого для ЕС закона о максимально возможной температуре на рабочем месте

«Рабочие каждый день находятся на переднем крае климатического кризиса, им нужна адекватная защита», - заявил заместитель генерального секретаря ETUC Клас-Микаэль Шталь, слова которого приводит в понедельник газета Le Figaro.

По данным Европейского фонда улучшения условий жизни и труда (Eurofound), во всем Европейском союзе 23% работников подвергаются воздействию высоких температур в течение не менее четверти своего рабочего времени, и этот показатель возрастает до 36% в секторах сельского хозяйства и промышленности и до 38% - в строительстве.

Однако лишь несколько европейских стран имеют законодательство, направленное на защиту работников во время аномальной жары, с большими вариациями от одного государства к другому, говорится в анализе Eurofound.

ETUC опубликовала данные, согласно которым бельгийские рабочие, чей труд связан с физическими нагрузками, не могут работать при температуре выше 22 градусов Цельсия. В Венгрии предел установлен на пять градусов выше для того же вида работ, в то время как в Словении предел температуры составляет 28 градусов на всех рабочих местах.

Однако во Всемирной организации здравоохранения заявляют, что оптимальная рабочая температура составляет от 16 до 24 градусов.

ETUC призывает принять регламент, который установит максимальную рабочую температуру для стран Евросоюза.

«Погодные условия не зависят от национальных границ. Вот почему нам нужно общеевропейское законодательство о максимальных рабочих температурах», - указал Шталь в своем коммюнике.

Профсоюзная конфедерация при этом сообщает, что двое рабочих умерли от теплового удара в Испании на прошлой неделе; во Франции, которая не ограничивает температуру на работе, в 2020 году в результате несчастных случаев на производстве, связанных с жарой, погибло 12 человек.