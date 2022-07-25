Средняя закупочная цена молока в июне выросла на 47,5 процента

Средний показатель жирности молока в июне составил 3,8%, год назад – 3,7%.

Содержание белка осталось на уровне годичной давности – 3,3%.

В июне текущего года произведено 8800 тонн питьевого молока, что на 7,3% больше, чем в июне прошлого года. Сливок было произведено на 11,5% меньше, чем год назад – 2300 тонн. Производство кисломолочной продукции снизилось на 10,3% до 3500 тонн.