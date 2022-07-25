Всего в июне у эстонских сельхозпроизводителей было закуплено 65,6 тыс. тонн молока в натуральном весе, что на 1,4% меньше, чем годом ранее. По данным Департамента статистики, общий объем закупки элитного сорта молока составил 53,8 тысячи тонн, что на 0,6% меньше, чем в июне прошлого года.
Средняя закупочная цена молока в июне выросла на 47,5 процента
Средняя закупочная цена молока в июне выросла на 47,5 процента
Средний показатель жирности молока в июне составил 3,8%, год назад – 3,7%.
Содержание белка осталось на уровне годичной давности – 3,3%.
В июне текущего года произведено 8800 тонн питьевого молока, что на 7,3% больше, чем в июне прошлого года. Сливок было произведено на 11,5% меньше, чем год назад – 2300 тонн. Производство кисломолочной продукции снизилось на 10,3% до 3500 тонн.
Однако масла было произведено столько же, сколько и в июне прошлого года, всего 300 тонн. Сырной продукции произведено на 2,6% больше, чем годом ранее, всего 3900 тонн, из них 1500 тонн творога.