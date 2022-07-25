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Субподрядчики отказываются от участия в строительстве Вильяндиской больницы

Марко Суурмяги / Sakala
Субподрядчики отказываются от участия в строительстве Вильяндиской больницы
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На первом заседании новое правительство обсудило вопрос о выделении Вильяндиской больнице дополнительных средств, и приняло решение включить строительство в программу Европейского фонда восстановления после пандемии.
На первом заседании новое правительство обсудило вопрос о выделении Вильяндиской больнице дополнительных средств, и приняло решение включить строительство в программу Европейского фонда восстановления после пандемии. Фото: Elmo Riig

В разгар строительства больницы-поликлиники в центре Вильянди несколько субподрядов отменены, а рабочие собирают свои вещи. Ни заказчик, ни генподрядчик не могут сказать, чем закончится строительство. Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (RKAS), представляющее заказчика строительства, т. е. фонд Viljandi Haigla, и генеральный подрядчик Fund Ehitus, немногословны. По их словам, строительство продолжается, однако ситуация крайне сложная, и предсказать будущее невозможно.

Рандо Сепп, генподрядчик вильяндиской компании Suja Ehitus, выступающей в качестве субподрядчика, подтвердил, что его компания останавливает строительство, несмотря на то, что работы должны были продолжаться еще в течение длительного времени. В задачи Suja Ehitus входили, например, раскопки и строительство трассoв.

«Эстонское государство не понимает, что удорожание строительства связано с начавшейся в Украине войной, и считает, что это риск предпринимателя», — гневно сказал Сепп и счел это крайне неправильным пониманием.

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