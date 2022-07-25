Субподрядчики отказываются от участия в строительстве Вильяндиской больницы

В разгар строительства больницы-поликлиники в центре Вильянди несколько субподрядов отменены, а рабочие собирают свои вещи. Ни заказчик, ни генподрядчик не могут сказать, чем закончится строительство. Riigi Kinnisvara Aktsiaselts (RKAS), представляющее заказчика строительства, т. е. фонд Viljandi Haigla, и генеральный подрядчик Fund Ehitus, немногословны. По их словам, строительство продолжается, однако ситуация крайне сложная, и предсказать будущее невозможно.