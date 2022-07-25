Несущие дежурство в странах Балтии истребители НАТО на минувшей неделе дважды поднимались в воздух, чтобы сопроводить летевшие над Балтийским морем российские самолеты, сообщило в понедельник Министерство обороны.
Истребители НАТО дважды сопроводили российские самолеты
Истребители НАТО дважды сопроводили российские самолеты
В минувший понедельник истребители воздушной полиции НАТО распознали российский истребитель Су-24, летевший из Калининградской области и позже возвращавшийся в нее.
Минобороны указывает, что самолет летел без радиолокационного ответчика, без плана полета и не поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полетами.
Во вторник истребители воздушной полиции НАТО зафиксировали российский транспортный самолет Ил-76, летевший из Калининградской области на материковую часть России. Самолет летал без радиолокационного ответчика, без плана полета, поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полетами.