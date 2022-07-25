Истребители НАТО дважды сопроводили российские самолеты

В минувший понедельник истребители воздушной полиции НАТО распознали российский истребитель Су-24, летевший из Калининградской области и позже возвращавшийся в нее.

Минобороны указывает, что самолет летел без радиолокационного ответчика, без плана полета и не поддерживал радиосвязь с Региональным центром управления полетами.