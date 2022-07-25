Парень из Пярну стал чемпионом мира в 13 лет

13-летний парень в шести из десяти гонок пришел к финишу первым. Серебро завоевал Расмус Рандмяэ (школа парусного спорта Рейна Оттосона), бронзовая медаль у Кайто Хаамера (школа Уко Кууза). В число шестерых лучших вошли датчанин Николай Якобсен, таллиннец Рауль Оттессон и финн Натаниэль Шахар.

«Занимающийся парусным спортом уже четвертый сезон Мартин, благодаря своей прекрасной физической форме, был намного сильнее конкурентов, особенно при крепком ветре, - сказал Имре Таветер, руководитель эстонской команды молодежи. Также он добавил, что, после выигранных подряд четырех гонок, юный чемпион решил быть осмотрительнее и избегать рисков.

Главный тренер Пярнуской школы парусного спорта Элизе Умб назвала козырем Рахнеля универсальность.

«Безусловно, отличному чувству ветра способствовало увлечение кайтсерфингом, а занятия легкой атлетикой придали парню сильный тонус», — сказала Умб, добавив, что всего за год Мартин поднялся из новичка в серии LHV до лучшего из эстонских яхтсменов «оптимистов».

Элизабет Ристметс, ученица школы Рейна Оттосона, поднялась на вершину пьедестала среди представительниц прекрасного пола. Серебро у Бритты Майпуу («Калев»), а бронза досталась Майе Бронлунд Олесен из Дании. Представительницы Пярнуского яхтклуба Лаура Марий Таггу и Дагне Аасмаа заняли, соответственно, 18-е и 30-е места.