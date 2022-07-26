Верующий, исписавший стены Александро-Невского собора: Русской церкви было бы легко завоевать сердца эстонцев

- Поскольку были православные, которые меня поняли, – насколько я мог увидеть в социальных сетях – я бы сказал, что проблема больше в самих этих людях. У меня сложилось впечатление, что русский верующий, возможно, очень склонен к ритуальности, это нередко суеверный человек. Скорее, у него есть своеобразное благоговение перед святыней, не очень приветствующее мысли о ней. Я смотрю на эти вещи так, что свят не храм, но человек в храме. Я бы предположил, что те верующие, которые больше осмысляют свою веру, безусловно, с этим согласятся.

- Поскольку это интервью будет опубликовано и на эстонском, и на русском языке, я сформулирую так. Давайте сейчас представим, что вот тут рядом с нами на лавочке сидит русскоязычный православный эстоноземелец, который ходит в Александро-Невский собор на церковные праздники, где крестились его дети и он сам. Что бы вы напрямую сказали такому человеку?