Понятно, что публичное выражение поддержки военнослужащим армии страны-агрессора гарантирует для Киркорова куда более универсальные и протяженные проблемы с международным правосудием, чем невозможность посещения Балтийских государств в течение 5 лет. Также совершенно ясно, что таким заявлением Киркоров и в этих государствах сделал свой бан пожизненным. Справедливости ради нужно сказать, что Киркорова с Эстонией связывает не только его широкая популярность среди местного русскоязычного населения; и в эстоноязычных СМИ Филипп Киркоров еще в 2020 году был довольно часто упоминаемой персоной, причем без какого-то негативного колорита, а как один из продюсеров музыкального номера Уку Сувисте, с которым тот должен был отправиться на «Евровидение».

Вероятно, сейчас уже Сувисте не печалится, что пандемия сорвала конкурс в 2020 году, потому что благодаря этому факт творческой коллаборации Сувисте с нерукопожатной теперь российской поп-звездой займет в биографии эстонского певца не так уж и много места. Однако удивительно, что даже сейчас, когда Киркоров произнес совершенно постыдные вещи, он все равно смотрится в самую первую очередь не идейным негодяем, а, скорее, конформистом, испытывающим большую потребность в роскоши и вынужденным в конце концов заплатить за свой многолетний доступ к ней очень крупный моральный налог.

В Эстонии с радушием принимали артистов, значительно превосходящих Киркорова в поддержке Путина