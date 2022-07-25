Двукратный чемпион IndyCar потерял сознание после серьезной аварии

Медицинский директор IndyCar доктор Джеффри Биллоус подтвердил, что Ньюгарден «был в порядке», когда его выпустили из центра медицинской помощи, и подчеркнул, что гонщика отправили в больницу только на вертолете из-за удаленности от трассы и чтобы избежать возможных пробок после гонки или концерта на трассе, где выступает популярный музыкант Блейк Шелтон.

«Он попал в аварию, мы его осмотрели. Он был в порядке, мы пошли и поговорили с ним после этого. После того, как мы с ним поговорили, он вышел из машины и потерял сознание», — приводит слова Биллоуса The Race.