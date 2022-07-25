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Бустерную дозу вакцины Moderna теперь разрешено вводить и подросткам в возрасте 12-17 лет

BNS
Бустерную дозу вакцины Moderna теперь разрешено вводить и подросткам в возрасте 12-17 лет
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Вакцина Moderna.
Вакцина Moderna. Фото: Rogelio V. Solis

Бустерную дозу вакцины от коронавируса Moderna теперь в Европейском союзе разрешается вводить и подросткам 12-17 лет.

Комитет по лечению людей Европейского лекарственного департамента утвердил использование вакцины от корронавируса Moderna (mRNA-1273) 50 µg в качестве бустерной дозы и для лиц в возрасте 12-17 лет.

Бустерную дозу можно вводить не ранее трех месяцев после завершения действия двухступенчатой первичной схемы вакцинации.

Решение основано на представленных фирмой Moderna научных аргументах, в том числе на данных, свидетельствующих о безопасности введения вакцины.

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