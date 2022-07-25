Бустерную дозу вакцины от коронавируса Moderna теперь в Европейском союзе разрешается вводить и подросткам 12-17 лет.
Бустерную дозу вакцины Moderna теперь разрешено вводить и подросткам в возрасте 12-17 лет
Бустерную дозу вакцины Moderna теперь разрешено вводить и подросткам в возрасте 12-17 лет
Комитет по лечению людей Европейского лекарственного департамента утвердил использование вакцины от корронавируса Moderna (mRNA-1273) 50 µg в качестве бустерной дозы и для лиц в возрасте 12-17 лет.
Бустерную дозу можно вводить не ранее трех месяцев после завершения действия двухступенчатой первичной схемы вакцинации.
Решение основано на представленных фирмой Moderna научных аргументах, в том числе на данных, свидетельствующих о безопасности введения вакцины.
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