Бустерную дозу вакцины Moderna теперь разрешено вводить и подросткам в возрасте 12-17 лет

Комитет по лечению людей Европейского лекарственного департамента утвердил использование вакцины от корронавируса Moderna (mRNA-1273) 50 µg в качестве бустерной дозы и для лиц в возрасте 12-17 лет.

Бустерную дозу можно вводить не ранее трех месяцев после завершения действия двухступенчатой первичной схемы вакцинации.