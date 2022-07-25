Дефицит оптоволоконных кабелей по всему миру привел к росту цен и увеличению сроков поставок, что поставило под угрозу амбициозные планы компаний по развертыванию современной телекоммуникационной инфраструктуры, пишет dv.ee со ссылкой на Financial Times.
Глобальный дефицит оптоволоконных кабелей ставит под угрозу планы технологических компаний
В Европе, Индии и Китае цены на оптоволокно выросли на 70 процентов с рекордно низкого уровня в марте 2021 года – с 3,70 до 6,30 долларов за километр оптоволокна.
Хотя пандемия и побудила некоторые из крупнейших технологических и телекоммуникационных концернов сократить свои капиталовложения, произошел всплеск спроса на интернет-услуги и услуги передачи данных.
«Учитывая, что стоимость прокладки кабеля внезапно удвоилась, возникают вопросы о том, смогут ли страны достичь своих целей, и повлияет ли это на глобальную связь», – сказал аналитик Cru Group Майкл Финч.
Причиной дефицита оптоволоконных кабелей являются растущие цены на некоторые критически важные компоненты, используемые в волоконно-оптической технологии.
Читайте подробнее в "Деловых ведомостях".