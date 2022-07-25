Глобальный дефицит оптоволоконных кабелей ставит под угрозу планы технологических компаний

В Европе, Индии и Китае цены на оптоволокно выросли на 70 процентов с рекордно низкого уровня в марте 2021 года – с 3,70 до 6,30 долларов за километр оптоволокна.

Хотя пандемия и побудила некоторые из крупнейших технологических и телекоммуникационных концернов сократить свои капиталовложения, произошел всплеск спроса на интернет-услуги и услуги передачи данных.

«Учитывая, что стоимость прокладки кабеля внезапно удвоилась, возникают вопросы о том, смогут ли страны достичь своих целей, и повлияет ли это на глобальную связь», – сказал аналитик Cru Group Майкл Финч.

Причиной дефицита оптоволоконных кабелей являются растущие цены на некоторые критически важные компоненты, используемые в волоконно-оптической технологии.