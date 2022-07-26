Студия Postimees: выполнима ли поставленная Евросоюзом задача отказаться от российского газа к 2027 году?

- «Газпром» сообщил вчера, что прокачка газа по «Северному потоку» в Европу со среды, 27 июля, сократится до одной пятой от его мощности. Ранее о такой возможности заявлял Владимир Путин. Сейчас газопровод работает на сорок процентов от мощности. «Газпром», объясняя снижение мощности прокачки, ссылается на технические сложности и санкции, мешающие возврату в РФ отремонтированной турбины из Канады. В Европе говорят, что все это неправда и что для нормальной прокачки препятствий нет. Чего такими играми со снижением поставок хочет достичь Россия?

- Венгерский премьер Виктор Орбан снова вернулся к заявлениям, резко выбивающимся из общего европейского тона. Находясь с визитом в Румынии, Орбан сказал на прошлой неделе, что санкции против РФ не работают и что новая стратегия ЕС должна быть сосредоточена на мирных переговорах, а не на победе Украины. По словам Орбана, победа Украины над Россией невозможна с учетом асимметричности армий этих стран. Какова главная аудитория этих высказываний? Надеется ли Орбан заставить кого-то из лидеров стран ЕС прислушаться к таким словам, или это просто выслуживание перед Путиным «на холостом ходу»?

- Владимир Зеленский вчера подтвердил, что Киев в ближайшее время начнет экспорт зерна через Черное море в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями. По словам Зеленского, Украина все подготовила, с ее стороны действует коридор, в украинских водах он контролируется Украиной и проверки судов в них будут производиться только украинцами. Дальнейшее обеспечение безопасности экспорта украинского зерна, указал Зеленский, лежит на Турции и ООН, которые должны контролировать Россию. Получится ли это у Турции и ООН, с учетом того, что Сергей Лавров сказал вчера в республике Конго, что снятие блокады с портов не помешает России продолжать так называемую «спецоперацию»?