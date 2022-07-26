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Варе: скоро Россия потеряет возможность шантажировать Европу отключением газа

Павел Соболев
, журналист
Варе: скоро Россия потеряет возможность шантажировать Европу отключением газа
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  • Абрамович старается быть полезным и РФ, и Украине, и Турции, но при этом преследует личные интересы
  • Виктор Орбан продолжает проводить политику по принципу «и нашим, и вашим»
  • Отказ Евросоюза от российского газа может произойти даже раньше 2027 года

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, предприниматель, экономический эксперт Райво Варе среди прочего ответил на вопросы, касающиеся роли Романа Абрамовича в переговорах об экспорте зерна и перспектив Евросоюза отказаться от российского газа в ближайшие пять лет.

- Владимир Зеленский вчера подтвердил, что Киев в ближайшее время начнет экспорт зерна через Черное море в соответствии с достигнутыми в Стамбуле договоренностями. По словам Зеленского, Украина все подготовила, с ее стороны действует коридор, в украинских водах он контролируется Украиной и проверки судов в них будут производиться только украинцами. Дальнейшее обеспечение безопасности экспорта украинского зерна, указал Зеленский, лежит на Турции и ООН. Получится ли решить эту задачу у Турции и ООН, с учетом того, что Сергей Лавров сказал вчера в Республике Конго, что снятие блокады с портов не помешает России продолжать так называемую «спецоперацию»?

- Если для России по каким-то соображениям будет выгодно атаковать украинские порты, она будет это делать. Также очень важно понимать, что роль ООН во всем этом, можно сказать, воображаемая. Ну или, если угодно, общеполитическая. Реальная же составляющая этого процесса, связанная с контролем, проводкой судов, перегрузкой зерна, которая в основном будет вестись в турецких портах, обеспечивается Турцией.

Если корабли будут выходить из территориальных вод Украины в международные и Россия там начнет их атаковать, то она уже в этом случае будет атаковать турецкие интересы. Это уже была бы совсем другая ситуация, порождающая совсем другие проблемы, а из истории мы хорошо знаем, что турки за ответом в карман не лезут. Они среагируют сразу и очень серьезно. Так что Россия будет в этом смысле осторожна.

А вот пока корабли с зерном находятся еще в украинском ведении, в отношении этих кораблей возможны любые провокации с российской стороны. Даже не стоит сомневаться, что такие провокации последуют.

Я бы обратил внимание на то, что румыны, которые тоже теперь привязаны к торговле украинским зерном, сейчас очень обеспокоены. Через их воды тоже идет экспорт украинского зерна, пусть и в небольших объемах. Там идет баржевый поток из Дунайского бассейна. Баржи вывозят зерно из маленьких украинских портов. И хотя Россия ничего вроде бы не может сделать в территориальных водах Румынии, румыны все равно боятся, что что-то может произойти. Об этом открыто говорят румынские госчиновники, руководители пограничной службы и морской охраны.

Так что вся эта схема пока выглядит очень зыбкой, потому что все ожидают, что Россия в любой момент может что-нибудь придумать, что будет мешать экспорту. Поэтому в отношении достигнутых в Стамбуле договоренностей царит довольно сильный скепсис. И в самой Украине совсем не уверены, что удастся нормальным образом экспортировать зерно. Украина хочет его экспортировать, но подозревает, что Россия может что-нибудь сотворить.

- Турецкая пресса сообщала о том, что Роман Абрамович присутствовал во дворце Долмабахче в Стамбуле на церемонии подписания договора о вывозе зерна из Украины. Это не первое участие миллиардера в переговорах России и Украины. Какова может быть сейчас роль этого человека в системе российской власти, действительно ли он представляет «голубей мира» в окружении Путина, которые противостоят «ястребам войны», и может ли он быть посредником, через которого Кремль посылает Западу какие-то параллельные, неофициальные сигналы?

- Роман Абрамович — это человек себе на уме, который своего никогда не упустит. Хорошо известно, что и свои яхты, и весь свой бизнес он переводит в Турцию. Попав под санкции в ЕС, он переводит свои бизнес-активы в Турцию и просто старается сейчас быть полезным Турции.

В то же время Абрамович действительно является посредником, причем он такой посредник, который уже доказал свою полезность и состоятельность. В таком качестве он явно рассчитывает на то, что Владимир Зеленский будет говорить с европейскими лидерами о возможном снятии с него санкций, потому что он посредничает и в украинских интересах. И он действительно многое может, потому что во время одного из раундов украинско-российских переговоров именно Абрамович оказался тем человеком, кто смог лично передать Путину письмо от Зеленского.

Он смог обойти все эти препоны, которые были связаны с изоляцией или самоизоляцией Путина, он смог преодолеть все бюрократические барьеры и даже пройти сквозь стражей на воротах во главе с Антоном Вайно, и физически попал на прием к Путину. Путин, правда, отверг, по всей вероятности, предложения Зеленского, но Путин говорил об этом лично Абрамовичу, который сидел рядом с ним.

То, что Абрамович был принят Путиным, подтверждает, что он имеет существеный вес. В то же время Абрамович явно пытается играть на обе стороны. Он пытается быть полезным и России, и Украине, но при этом старается выгадать свой интерес.

Конечно, много говорится о том, что сразу несколько российских олигархов, включая Абрамовича, очень заинтересованы в окончании нынешней, активной фазы войны. Просто по той причине, что эта война ставит под сильный удар их личные состояния. Когда они пытаются что-то сделать, чтобы эта фаза завершилась, они пекутся не столько о каких-то интрересах России, сколько о своих личных интересах. Их поведение вполне понятно, потому что они могут потерять невероятно много.

- Венгерский премьер Виктор Орбан снова вернулся к заявлениям, резко выбивающимся из общего европейского тона. Находясь с визитом в Румынии, Орбан сказал, что санкции против РФ не работают и что новая стратегия ЕС должна быть сосредоточена на мирных переговорах, а не на победе Украины. По словам Орбана, победа Украины над Россией невозможна с учетом асимметричности армий этих стран. Какова главная аудитория этих высказываний? Надеется ли Орбан заставить кого-то из лидеров стран ЕС прислушаться к таким словам, или это просто выслуживание перед Путиным «на холостом ходу»?

- Не забудем, что Орбан недавно подал заявку на увеличение газовых поставок Венгрии. Совсем незадолго до начала войны Орбан подписал соглашение о поставках российского газа Венгрии в объеме 4,5 миллиардов кубометров. Сейчас Орбан хочет получить возможность обеспечить Венгрию еще большим количеством российского газа. Однако на этом же самом фоне глава венгерского МИДа говорит, что Венгрия готова предоставлять свою территорию для поставок оружия Украине и будет принимать украиинских беженцев.

На первый взгляд, политика Венгрии выглядит непоследовательной, но в действительности это хитрая политика. Строящаяся по принципу «и нашим, и вашим». В этой политике Виктор Орбан, надо признать, довольно искусен.

- Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС уже сейчас должен снизить потребление российского газа таким образом, чтобы к марту 2023 года экономия составила пятнадцать процентов. Как сказала фон дер Ляйен, главной целью ЕС остается полная независимость от поставок российского газа в Европу не позднее 2027 года. Реальна ли для ЕС задача перестать через пять лет вообще использовать российский газ?

- 2027 год — это абсолютно реальный срок. Я бы даже сказал, что эта дата берется из самого пессимистичного прогноза. Скорее всего, Евросоюз сможет отказаться от российского газа даже раньше.

Нужно также помнить, что зависимость от российского газа остается не у всего Евросоюза, а у некоторых стран. Их не так и много, но по своему общему масштабу они составляют примерно половину ЕС. Сильнее всего от российского газа зависит Германия, затем идут Италия, Австрия, Венгрия. Но совсем недавно от него очень зависела, например, и Польша, а теперь она уже полностью обеспечила себя газом из других источников, так что поляки уже готовы к общеевропейскому отказу.

Поэтому когда Урусула фон дер Ляйен говорит сейчас об экономии на пятнадцать процентов, это разговор еще и о том, что когда у кого-то из стран ЕС не хватает газа в этом сезоне, какая-то другая страна будет готова ей помочь. То есть экономия нужна для того, чтобы формировались резервы. Условно говоря, Польша за счет таких мер сможет прийти на помощь Германии, если той вдруг станет немного не хватать газа.

Сейчас европейские газохранилища наполнены уже примерно на две трети. И логика всей этой экономии сейчас направлена на то, чтобы попытаться за счет экономии потребления сегодня наполнить хранилища в объемах, превосходящих привычные. Накопить побольше газа про запас необходимо, потому что сейчас уже никто не сомневается, что Путин собирается осенью все обрубить. Он уже сейчас начал это делать.

При этом ведущаяся газовая игра со стороны России может быть ей полезна только в очень краткосрочной перспективе. Этой игрой Россия уже сейчас наступает на горло и своим национальным экономическим интересам, и интересам «Газпрома». Однако у этой игры есть геополитические цели, и эти цели оказываются для Путина сейчас самыми важными.

Однако это сейчас он еще может прибегать к шантажу, но вообще все это означает, что на следующем этапе уже никто не будет доверять России как поставщику и не станет рассчитывать на российские поставки. А девать этот газ России будет просто некуда. Россиийские хранилища уже сейчас наполнены на 82-83 процента. Скоро они будут заполнены полностью, и тогда от поступающего газа будет просто не избавиться.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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