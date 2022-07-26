Варе: скоро Россия потеряет возможность шантажировать Европу отключением газа

А вот пока корабли с зерном находятся еще в украинском ведении, в отношении этих кораблей возможны любые провокации с российской стороны. Даже не стоит сомневаться, что такие провокации последуют.

Я бы обратил внимание на то, что румыны, которые тоже теперь привязаны к торговле украинским зерном, сейчас очень обеспокоены. Через их воды тоже идет экспорт украинского зерна, пусть и в небольших объемах. Там идет баржевый поток из Дунайского бассейна. Баржи вывозят зерно из маленьких украинских портов. И хотя Россия ничего вроде бы не может сделать в территориальных водах Румынии, румыны все равно боятся, что что-то может произойти. Об этом открыто говорят румынские госчиновники, руководители пограничной службы и морской охраны.

Так что вся эта схема пока выглядит очень зыбкой, потому что все ожидают, что Россия в любой момент может что-нибудь придумать, что будет мешать экспорту. Поэтому в отношении достигнутых в Стамбуле договоренностей царит довольно сильный скепсис. И в самой Украине совсем не уверены, что удастся нормальным образом экспортировать зерно. Украина хочет его экспортировать, но подозревает, что Россия может что-нибудь сотворить.