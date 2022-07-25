После информационного вброса российских медиа о том, что на концерте легендарной немецкой группы в Таллинне якобы прозвучала перепевка песни известного путинского сторонника Олега Газманова, Rus.Postimees спросил у очевидцев, какие флаги на самом деле поднимались над зрителями на Певческом поле 20 июля.
Посетители концерта Rammstein: «Никакой песни Газманова не было. Ложь от начала до конца»
Спустя 4 дня после того, как в Таллинне отгремел концерт группы Rammstein, сразу несколько российских ресурсов распространили сообщение о том, что немецкие музыканты исполнили свою версию песни Олега Газманова «Вперед, Россия» «в знак поддержки РФ».
Пропагандисты РФ ссылались на видеоролик, где в любительской видеозаписи с концерта аудиодорожка была заменена фонограммой песни Газманова. Опрошенные нами посетители и охранники шоу заявили, что это низкокачественный фейк.
Иван Антонов, участник охранных мероприятий по обеспечению безопасности подготовки и проведения концерта рок-группы Rammstein в Таллинне, рассказал Rus.Postimees, что ни он, ни его коллеги, которые работали по периметру концерта и непосредственно у сцены, не слышали ничего из тиражируемого российскими пропагандистами.
«Газманова не было, песен его не играли, ничего из его репертуара не пели. Ложь от начала до конца», - сказал Антонов.
Инна Мельникова, которая ходила на концерт вместе с дочерью, рассказала, что Тилль Линдеманн действительно говорил не только на немецком, но это никак не связано с Россией или русским языком, не говоря уже о регулярном участнике прокремлевских мероприятий и давнем соратнике Путина Газманове.
«Никакой песни Газманова не было. Был прекрасный концерт, без политики и бреда. Rammstein поприветствовали публику на эстонском, а потом прекрасно по-эстонски попрощались, чем вызвали бурные аплодисменты, переходящие в овацию. Слова tere eesti и aitäh никак не созвучны с тем, о чем говорит российская пропаганда. Не прозвучало и никаких слов, связанных с именем Газманова, - рассказала Инна Мельникова. - Но я прекрасно понимаю желание некоторых придурковатых элементов раскачать ситуацию и внести свою лепту в дестабилизацию отношений обычных людей. На концерте в Таллинне обошлось также без флагов Украины. Шоу было потрясающим, и я, не фанат Rammstein вообще, если выпадет возможность, обязательно схожу снова. И Газманову стоило бы посмотреть, как работают профи. Ему есть, чему поучиться».
Украинские флаги на концерте все-таки были в руках некоторых слушателей, рассказала Rus.Postimees Эллен Кииск.
«Я была там до конца. Рядом со мной девушки с украинским флагом танцевали под все песни. И ни разу никто не восклицал ничего в поддержку России. Я уверена, что новость [российских СМИ про Газманова] - это фейк», - отметила Кииск.
Ранее в туре 2022 года группа Rammstein неоднократно использовала национальный флаг Украины. 30 мая украинский флаг появился в руках музыкантов на шоу в швейцарском Цюрихе. 16 июля украинский флаг над фанатами Rammstein развивался на концерте в Варшаве. До этого из гастрольного тура немцев исчезли ранее запланированные концерты в РФ. Группа не комментировала отказ ехать в Россию, точно так же, как и не комментирует фейк российских СМИ про шоу в Таллинне.
Rammstein регулярно выступали в России с 2001 года. Сольные концерты в стране активно давал и отдельно лидер группы, Тилль Линдеманн. В России были сняты несколько его сольных клипов. Кроме того, лидер Rammstein перепевал старинную советскую песню «Любимый город» для саундтрека к российскому блокбастеру о военном летчике Михаиле Девятаеве.
Весной 2021 года гитарист Rammstein Рихард Круспе прокомментировал приговор россиянину Андрею Боровикову, которому суд дал два с половиной года колонии за публикацию в российской соцсети «ВКонтакте» клипа немцев на песню Pussy. Боровикова, который до этого работал координатором штаба Алексея Навального в Архангельске, признали виновным в распространении порнографии.
«Я искренне сожалею, что Андрей Боровиков был приговорён к тюремному заключению за это. Это шокирует. Rammstein всегда выступали за свободу в искусстве, что является гарантией основных прав для всех людей», — заявил тогда Круспе.
Гостиничный номер солиста Rammstein Тилля Линдеманн во время его поездки на фестиваль в поддержку российской политической партии «Родина» в Тверь в августе 2021 года был обыскан российскими силовиками. Музыкант тогда отказался выступать. Но в сентябре всё-таки спел «Любимый город» на Красной площади в Москве.
3 марта 2022 года группа Rammstein на своем официальном сайте выразила поддержку народу Украины, «который сопротивляется с ужасающей агрессией со стороны российского правительства».
«Прежде всего, в этот момент мы глубоко соболезнуем украинскому народу и скорбим по поводу их страданий. Каждый член нашей группы, так или иначе, связан с двумя странами. У всех членов группы есть друзья, коллеги, партнеры, поклонники в обеих странах. Мы понимаем, что многие российские фанаты могут быть отчаянны в связи с действиями своего правительства, и мы хотим помнить о человечности, которая свойственна как российским, так и украинским гражданам», - было сказано в сообщении.
Rus.Postimees подробно рассказывал вместе с коллегами из Limon.ee о том, как прошел концерт Rammstein в Таллинне, и кто его послушал даже без билетов.