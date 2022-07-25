Посетители концерта Rammstein: «Никакой песни Газманова не было. Ложь от начала до конца»

Спустя 4 дня после того, как в Таллинне отгремел концерт группы Rammstein, сразу несколько российских ресурсов распространили сообщение о том, что немецкие музыканты исполнили свою версию песни Олега Газманова «Вперед, Россия» «в знак поддержки РФ».

Пропагандисты РФ ссылались на видеоролик, где в любительской видеозаписи с концерта аудиодорожка была заменена фонограммой песни Газманова. Опрошенные нами посетители и охранники шоу заявили, что это низкокачественный фейк.

Иван Антонов, участник охранных мероприятий по обеспечению безопасности подготовки и проведения концерта рок-группы Rammstein в Таллинне, рассказал Rus.Postimees, что ни он, ни его коллеги, которые работали по периметру концерта и непосредственно у сцены, не слышали ничего из тиражируемого российскими пропагандистами.

«Газманова не было, песен его не играли, ничего из его репертуара не пели. Ложь от начала до конца», - сказал Антонов.



Cценическое шоу Rammstein. Фото: Dmitri Kotjuh

Инна Мельникова, которая ходила на концерт вместе с дочерью, рассказала, что Тилль Линдеманн действительно говорил не только на немецком, но это никак не связано с Россией или русским языком, не говоря уже о регулярном участнике прокремлевских мероприятий и давнем соратнике Путина Газманове.