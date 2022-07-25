Компания Finsulate Baltic установила в порту Haven Kakumäe автоматический морской мусоросборщик PortBin, который способен собирать до 1000 кг мусора, плавающего на поверхности воды.
Мусор на воде в порту Какумяэ уберет автоматический мусоросборщик
Работают мусоросборщики PortBin Tide по принципу, схожему с пылесосом: насос с электродвигателем под водой засасывает воду через уловитель, а затянутый в сборщик мусор вместе с водой застревает в соответствующем мешке. В районах, где приливы сильнее, сборщик также использует колебания уровня воды, а плавающие гики помогают направлять мусор в уловитель.
PortBin, установленный в порту Какумяэ, является самой крупной из моделей, предлагаемых фирмой Finsulate, и заменяет стены причалов надувными гиками. Для установки PortBin, который собирает до тысячи килограммов мусора, требуется не менее 120 сантиметров воды и угол гавани с прочными стенами. Менее крупные модели мусоросборщиков собирают за один раз до 30 килограммов мусора, и их можно поместить на глубину 90 сантиметров.
Менеджер Finsulate Baltic OÜ Маркко Синкконен пояснил, что большой мусоросборщик подходит для больших портов, где мешок для мусора можно поднять с помощью крана.
«По первой разгрузке можно сказать, что в порту Какумяэ достаточно чистая вода, мусора было немного», — отметил Синкконен. По его словам, мусоросборщики могли бы быть во всех крупных портах, так как, несмотря на постепенно повышающуюся экологическую сознательность людей, мусор в портах все равно попадает в воду.