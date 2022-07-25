Варе: стоимость отопления может дополнительно вырасти в полтора раза

Об этом Варе сказал в понедельник в утреннем эфире радиостанции "Радио 4", отвечая на вопрос ведущей, на какую сумму может увеличиться счет за отопление: "Никто в точности не знает. Сейчас предполагается, что по сравнению с существующими ценами может быть еще рост в полтора раза".

По словам Варе, у Эстонии не должно возникнуть никаких проблем с рекомендованным Еврокомиссией сокращением потребления газа на 15% по всему ЕС.

Варе также пояснил, что практический эффект повышения базовых процентных ставок Европейским центральным банком для обычного потребителя будет заключаться в росте выплат по уже взятым кредитам.