Рынок недвижимости: в ближайшие полгода строители окажутся между молотом и наковальней

– Стоимость аренды коммерческой недвижимости обычно устанавливается на длительный срок. Это правда, что, как правило, цена корректируется в соответствии с инфляцией. То, что в этом году инфляция особенно высока, неизбежно постепенно повлияет на цены. Это, несомненно, интересное время, нам приходится вести напряженные переговоры с клиентами, ведь одним махом все равно нельзя поднять цену процентов на 20. Тем более, что, например, в случае с магазином, резкое повышение арендной платы будет означать, что эти расходы тут же будут перенесены на потребителя за счет повышения цен реализации, и срабатывал бы эффект снежного кома.