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Рынок недвижимости: в ближайшие полгода строители окажутся между молотом и наковальней

Эркки Эрилайд
Рынок недвижимости: в ближайшие полгода строители окажутся между молотом и наковальней
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Генеральный директор Capital Mill Каарел Лойгу предсказывает трудные времена для рынка недвижимости.
Генеральный директор Capital Mill Каарел Лойгу предсказывает трудные времена для рынка недвижимости. Фото: Sander Ilvest

По словам Каарела Лойгу, руководителя компании по развитию и управлению недвижимостью Capital Mill, которая расширяет свое присутствие в странах Балтии, рынок недвижимости в настоящее время претерпевает быстрые изменения: процентные ставки по кредитам растут, строительство становится дороже, а нагрузка, связанная с ростом заработной платы, сохраняется. Вместе с тем, цены на недвижимость, которые до сих пор поднимались вертикально, вскоре могут начать падать.

– При том, что арендная плата за квартиру за последний год резко возросла, куда движется стоимость аренды коммерческих помещений?

– Стоимость аренды коммерческой недвижимости обычно устанавливается на длительный срок. Это правда, что, как правило, цена корректируется в соответствии с инфляцией. То, что в этом году инфляция особенно высока, неизбежно постепенно повлияет на цены. Это, несомненно, интересное время, нам приходится вести напряженные переговоры с клиентами, ведь одним махом все равно нельзя поднять цену процентов на 20. Тем более, что, например, в случае с магазином, резкое повышение арендной платы будет означать, что эти расходы тут же будут перенесены на потребителя за счет повышения цен реализации, и срабатывал бы эффект снежного кома.

Здесь необходимо найти компромисс, ведь владельцы недвижимости тоже не хотят терять клиентов и оставлять пустующими свои помещения. Но факт в том, что цены растут.

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