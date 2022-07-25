ФОТО ⟩ Пьяный водитель закончил свой путь в кустах

Автомобиль съехал с дороги в кусты, после чего врезался в стену дома. К счастью, никто не пострадал. Водитель был в машине один, его травмы не были серьезными.

Полицейские задержали, употреблявшего алкоголь водителя, пытавшегося скрыться с места происшествия. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения более двух промилле, полиция возбудила уголовное дело.