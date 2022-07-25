В воскресенье вечером в 17:05 в Центр тревоги поступило сообщение о том, что 50-летний водитель на автомобиле BMW съехал с дороги в поселке Ракке волости Вяйке-Маарья.
ФОТО ⟩ Пьяный водитель закончил свой путь в кустах
Пьяный водитель закончил свой путь в кустах
Автомобиль съехал с дороги в кусты, после чего врезался в стену дома. К счастью, никто не пострадал. Водитель был в машине один, его травмы не были серьезными.
Полицейские задержали, употреблявшего алкоголь водителя, пытавшегося скрыться с места происшествия. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения более двух промилле, полиция возбудила уголовное дело.
Решение о наказании принимается в конце производства и, согласно закону, это может быть денежный штраф или тюремное заключение. В прошлом этот водитель не попадал в поле зрения полиции в связи с вождением в нетрезвом виде.
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