Евгений Криштафович ⟩ Эстония нуждается в депутиниZации

Слишком долго мы смотрели сквозь пальцы на попытки усиления российского влияния в Эстонии. И хотя в условиях мирного времени можно согласиться с тем, что излишне жесткие меры по пресечению этого влияния могут поставить под удар демократию, то сейчас, когда в Европе идет война, развязанная режимом Путина для расширения своих границ, меры по защите конституционного строя должны быть значительно более решительными.

Толерантность к агрессии и войне как способу решения политических задач неприемлема в XXI веке. Это не имеет ничего общего ни со свободой слова, ни с либеральными ценностями. Тем не менее мы позволили зайти слишком далеко тем, кто в открытую занимается здесь, в Эстонии, пропагандой ненависти и радикализацией. Радикализацией, в первую очередь, русскоязычного населения нашей страны.

Я скажу сейчас очень жесткую вещь, и это может быть кем-то воспринято как виктимблейминг (перенос вины на жертву). Но если бы такое исследование было проведено за какие-то сутки до того, как военный преступник начал бомбить Киев, то даже в самой Украине число тех, кто «не считает, что Россия представляет для них военную угрозу», было бы не меньшим, чем в Латвии или у нас. А в восточных и южных областях Украины (не в тех, разумеется, где уже до этого восемь лет сепаратисты из непризнанных «народных республик» убивали мирное население) – в Северодонецке и Мариуполе – доля таких оптимистов могла бы до 24 февраля 2022 года быть и того выше.