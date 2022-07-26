Евгений Криштафович ⟩ Эстония нуждается в депутиниZации

При этом эстонское общество реагировало удивительно вяло на попытки консолидации русской общины вокруг ненависти к эстонской государственности. Все это напоминало поведение больного, который десятилетиями игнорирует хронический недуг, пока у него не возникнет угрозы жизни и не понадобится решительное и опасное лечение.
Зато теперь мы, похоже, вплотную приблизились к той стадии, когда, во избежание разрушительных последствий, надо «резать к чертовой матери». Сначала обрубили каналы распространения военной пропаганды, причем как телевидение, так и государственные интернет-ресурсы. Оказалось, сделать это было совсем не сложно. Запретили въезд российским артистам, оправдывающим войну, выслали организаторов «Бессмертного полка». Можем же, оказывается, когда захотим!
Дальше нужно убрать использующиеся как инструменты военной пропаганды советские монументы и находящуюся в общественном пространстве символику оккупационных режимов. К этим символам, наравне с георгиевской ленточкой относится теперь и советское «знамя победы», используемое путинскими оккупантами на захваченных территориях Украины. Но главное – это реформа русскоязычной школы. Все жители страны должны одинаково владеть эстонским языком, и это должно быть обеспечено повсеместно, в том числе, в местах компактного проживания лингвистических меньшинств. Никакой благодарности за проведение этого необходимого лечения общества мы – и это надо понимать четко – в обозримой перспективе не получим.
Жители оккупированной Германии, которых после войны принудительно отправляли в ознакомительные поездки в бывшие концлагеря и места совершения массовых убийств, тоже не осыпали американскую военную администрацию благодарностями. Однако в конечном итоге это позволило немцам с корнем вырвать нацизм из своей национальной ДНК. Как и когда вся русская нация пройдет необходимый курс денацификации, десоветизации и депутинизации – мне пока неизвестно. Но в Эстонии мы его уже начали и проведем до конца.