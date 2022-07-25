Финляндия не собирается прекращать выдачу россиянам туристических виз. Об этом заявила временно заменяющая премьер-министра страны Санну Марин министр по делам ЕС Тютти Туппурайнен, пишет YLE.
Финляндия не собирается прекращать выдавать россиянам туристические визы
Финляндия не собирается прекращать выдавать россиянам туристические визы
«Евросоюз уже заморозил части соглашения об упрощении визового режима между ЕС и РФ после того, как Россия напала на Украину. Мы готовы и к другим действиям», – заявила Туппурайнен в интервью финским СМИ.
По ее словам, визовый вопрос следует согласовать на уровне ЕС и стран Шенгенского соглашения. Также она добавила, что Финляндия поддерживает санкционную политику ЕС.
Отдельные страны Евросоюза, например, Эстония, ранее ограничили выдачу туристических виз гражданам России.