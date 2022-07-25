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Финляндия не собирается прекращать выдавать россиянам туристические визы

rus.postimees.ee
Финляндия не собирается прекращать выдавать россиянам туристические визы
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Российский паспорт.
Российский паспорт. Фото: Kirill Kukhmar/Scanpix

Финляндия не собирается прекращать выдачу россиянам туристических виз. Об этом заявила временно заменяющая премьер-министра страны Санну Марин министр по делам ЕС Тютти Туппурайнен, пишет YLE.

«Евросоюз уже заморозил части соглашения об упрощении визового режима между ЕС и РФ после того, как Россия напала на Украину. Мы готовы и к другим действиям», – заявила Туппурайнен в интервью финским СМИ.

По ее словам, визовый вопрос следует согласовать на уровне ЕС и стран Шенгенского соглашения. Также она добавила, что Финляндия поддерживает санкционную политику ЕС.

Отдельные страны Евросоюза, например, Эстония, ранее ограничили выдачу туристических виз гражданам России.

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