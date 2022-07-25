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Смуглолицые мошенники притворяются глухими и собирают пожертвования

Айвар Ояперв
, журналист
Смуглолицые мошенники притворяются глухими и собирают пожертвования
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Темнокожий «глухонемой», собиравший пожертвования, также показал подписной лист, чтобы добавить своим словам правдоподобности.
Темнокожий «глухонемой», собиравший пожертвования, также показал подписной лист, чтобы добавить своим словам правдоподобности. Фото: Anton Neidre

Когда взволнованный мошенниками человек позвонил в центр тревожной связи, чтобы сообщить об обманщиках, орудовавших на выходных в торговом центре Põhjakeskus в Раквере, трое темнокожих людей, притворившихся глухонемыми, тут же убежали, чтобы через полчаса вновь появиться уже в центре города в ТЦ Turu Kaubamaja. Эти люди собирали пожертвования на создание в Эстонии центра для малоимущих детей с нарушениями слуха и речи, о котором на самом деле ничего не известно.

В минувшую субботу в торговом центре Põhjakeskus бродила группа мошенников. Его посетитель Яанар Нагель долго наблюдал за их действиями и понял, что «глухонемые» были довольно навязчивы. Он позвонил в центр тревожной связи, чтобы поставить в известность полицию. «Мошенники сразу поняли, куда я звоню, и быстро убежали. Видимо, они следили за моими действиями», — предположил Нагель.

Нагель рассказал, что сначала он заметил темнокожую посетительницу, прогуливающуюся у прилавков магазина K-Rauta. «Она подошла ко мне, но я ее прогнал. Потом я увидел, что она пошла что-то объяснять продавцам. Она общалась с помощью жестов», — вспоминал Яанар Нагель. «После этого пожилой посетитель магазина показал темнокожей мошеннице пустой бумажник, пытаясь объяснить, что наличных у него нет, однако она все равно пыталась дать понять, что надо идти к банкомату, чтобы получить наличные. К счастью, пожилой посетитель не позволил себя развести», — добавил Нагель.

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