Человек-пружина, человек-оркестр, человек-праздник – так перечисляет мне свои «кликухи», как он их сам называет, известный всей Эстонии и далеко за ее пределами, режиссер, сценарист и артист Николай Швец. Он является бессменным организатором народных праздников, которые ежегодно собирают десятки тысяч участников по всей Эстонии. Как никому другому, ему удается совмещать современный менеджмент, качественные технические решения и древние народные традиции, не опускаясь до балагана.
«Сорочинская ярмарка» объединит Эстонию и Украину
И Швец, и жнец...
Профессиональной творческой деятельностью Николай Швец занимается уже почти полвека. Приехав в Маарду в 1975 году, молодой специалист, с отличием закончивший культпросветучилище как режиссер драматического театра, а затем институт культуры в Ленинграде по режиссуре массовых праздников и театрализованных представлений, решил изменить казенные порядки в сфере культуры. По словам Николая, начинать надо было не с театра, а с празднования Нового года.
«У каждого человека своя позиция в жизни, а в творчестве – тем более. Я подумал, что театр – штука хорошая, но ограниченная в смысле места, территории и публики, которая часто тоже во многом элитарна. Но есть же еще и другой зритель, а часто он же и участник, которому нужен совместный с другими праздник-отдых, – говорит Николай Швец. – У меня есть любимая пословица: „каждая сосиска хочет стать колбасой“, вот я и решил стать такой „деловой колбасой“, которая сможет организовать народный праздник в поселке. И мне удалось сделать отдых интересным абсолютно для всех от мала до велика, для рабочих и инженеров, для разных национальностей».
По словам Николая, не все было так гладко, как кажется на первый взгляд, но именно преодоление трудностей является для него стимулом в работе. Подвести могут и люди, и погода, и транспорт, поэтому только личное участие на всех этапах подготовки и проведения мероприятия гарантирует высокое качество. Многие коллеги Николая не перестают удивляться, зачем ему контролировать коммунальные службы, парковки, электриков.
«Я часто слышу и от чиновников, и от коллег по цеху: зачем я лично занимаюсь мусором, туалеты проверяю, безопасность электрокабелей, почему не стою сверху Наполеоном? Я ведь сценарий написал, срежиссировал, организовал. Артисты работают, праздник идет, что еще? А я наблюдаю, но не только за тем, что на сцене, но и за тем, с чем сталкивается зритель, посетитель, мамочка, бабушка. Я себя ставлю на место обычного человека, который пришел на праздник и оценивает мероприятие», – делится своими принципами Николай Швец.
Но таланты украинца Николая Швеца не ограничиваются хозяйством и творчеством. С первых лет восстановления независимости его не отпускала мечта создать яркий и разножанровый фестиваль, который смог бы объединить представителей украинских диаспор всей Эстонии, стран Балтии и Европы. И такой темой стала «Сорочинская ярмарка» Николая Гоголя.
Предложение провести фестиваль «Сорочинская ярмарка» стало политическим манифестом, с которым Николай и обратился в администрацию города Маарду.
В Книге рекордов Украины
Мэр города Маарду тех времен, Георгий Быстров, услышал Николая Швеца. И не только лично поддержал его инициативу, но приложил все усилия, чтобы город стал главным участником в подготовке праздника. Идею сделать «Сорочинскую ярмарку», объединив выходцев из Украины вокруг фестиваля украинской культуры в формате веселой, широкой и вкусной ярмарки, приветствовали все. По сути, двухдневный фестиваль и для тех, кто приехал из Западной Украины, и тех, кто из Восточной, и для тех украинцев, кто живет в странах бывшего СССР, и для живущих за его пределами стал главным праздником украинской культуры в ЕС.
С 2002 года «Сорочинская ярмарка» стала фестивалем-визиткой города Маарду, который посещали до 35 000 человек за два дня. В мероприятии принимали участие коллективы и предприниматели из 30 стран Европы. Именно поэтому украинский национальный комитет Книги рекордов Украины по заслугам оценил вклад Николая Швеца и внес этот праздник в список национального наследия как самый крупный украинский фестиваль за пределами Украины.
Мир любой ценой
После аннексии Россией Крыма в 2014 году непростая социально-политическая ситуация сложилась не только в России и в Украине, но и внутри украинских диаспор Европы. Перед организатором «Сорочинской ярмарки» встал серьезный выбор: либо закрывать фестиваль, либо делать его многонациональным и подчеркнуто аполитичным.
«Я понимал, что, либо мы потеряем этот объединяющий праздник, либо найдем решение, которое сгладит неприятие, связанное с политизацией темы. Мне было бы невыносимо участвовать в веселье под вывеской „Сорочинска ярмарка“, когда начались все эти события. Худой мир лучше доброй ссоры», – с тревогой в голосе рассказывает Николай.
По его словам, если раньше основой ярмарки была украинская тематика, и в ней принимали участие творческие коллективы и предприниматели, связанные с Украиной, то теперь, во избежание провокаций и насилия, изначальная доминанта была скорректирована.
Фестиваль стал парадом идентичностей, сменив название на «Осеннюю карусель», что символизировало калейдоскоп культур и традиций народов, проживающих в Эстонии. Это неоднозначное решение, которое многие, кто поддерживал и особенно сейчас продолжает поддерживать Украину, могут осудить. Ведь все очень изменилось после начала полномасштабной войны 24 февраля 2022 года.
Блаженны миротворцы
В 2018 году без объяснения причин новый мэр Владимир Архипов отстранил Николая Швеца от проведения мероприятий в Маарду. Но наш герой не опустил руки, а занялся большими культурно-массовыми мероприятиями в Ида-Вирумаа. А в год своего 70-летнего юбилея решил серьезно задуматься о возможности возродить «Сорочинскую ярмарку».
«Сейчас ситуация, обратная той, которая была в 2014 году. Тогда моя родина разделилась, а сейчас она продемонстрировала всему миру свое национальное единство. Мне кажется, что именно сейчас украинцы, где бы они ни жили, нуждаются в объединении и поддержке, – утверждает Николай Швец. – В мирном процессе заинтересованы все люди доброй воли, все, кому ненавистны смерть и война, а искусство, культура – это универсальное средство для прекращения насилия. Такой фестиваль призван объединить народы, живущие в Эстонии и Украине».
Николай Швец призывает подумать всех, кто хочет скорейшего прекращения огня, каким образом и в какой форме Эстония готова вернуть так полюбившийся многим фестиваль украинской культуры «Сорочинская ярмарка».
«Я уже начал диалог с фондами, министерствами, представителями посольств, диаспор, творческими коллективами и бизнесменами. Необходимо сформировать широкую общественно-деловую коалицию, которая сможет оказать помощь в возрождении уникального фестиваля, символизирующего и приближающего примирение», – говорит Швец.
Rus.Postimees поздравляет Николая Швеца с юбилеем, желает ему крепкого здоровья и творческих успехов. И последнее. Дорогие читатели, если у вас есть идеи, советы по поводу проведения «Сорочинской ярмарки», вы можете присылать их нам в редакцию. Мы передадим эти рекомендации Николаю Швецу.