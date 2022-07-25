«Сорочинская ярмарка» объединит Эстонию и Украину

И Швец, и жнец...

Профессиональной творческой деятельностью Николай Швец занимается уже почти полвека. Приехав в Маарду в 1975 году, молодой специалист, с отличием закончивший культпросветучилище как режиссер драматического театра, а затем институт культуры в Ленинграде по режиссуре массовых праздников и театрализованных представлений, решил изменить казенные порядки в сфере культуры. По словам Николая, начинать надо было не с театра, а с празднования Нового года.

«У каждого человека своя позиция в жизни, а в творчестве – тем более. Я подумал, что театр – штука хорошая, но ограниченная в смысле места, территории и публики, которая часто тоже во многом элитарна. Но есть же еще и другой зритель, а часто он же и участник, которому нужен совместный с другими праздник-отдых, – говорит Николай Швец. – У меня есть любимая пословица: „каждая сосиска хочет стать колбасой“, вот я и решил стать такой „деловой колбасой“, которая сможет организовать народный праздник в поселке. И мне удалось сделать отдых интересным абсолютно для всех от мала до велика, для рабочих и инженеров, для разных национальностей».