В Нарве проходит праздник народного танца Улло Тооми

По словам жителя Нарвы, бессменного участника всех танцевальных мероприятий и одного из организаторов юбилейного праздника народного танца Артема Поляка, это событие является знаковым для всего города.

Последний раз танцевальный фестиваль такого рода проходил здесь в конце семидесятых годов прошлого века, и с того времени Нарва оказывалась в стороне.

Впрочем, назвать праздниками народного танца те мероприятия, которые готовили представители советской власти, нельзя. Наоборот, прилагались все старания, чтобы нейтрализовать национальную идентичность и приблизить всех к интернациональным стандартам строителей коммунизма.

Нынешний праздник народного танца по размаху подготовки и охвату участников будет схож с традиционным Певческим праздником. По планам организаторов, участниками нарвского мероприятия станут более 1000 человек со всей Эстонии, а свое искусство народной хореографии покажут 12 танцевальных коллективов.

«Уникальность этого фестиваля в том, что это будет тематический праздник, посвященный легендарному Улло Тооми, который создал систему подготовки преподавания и исполнения нашего народного танца, – говорит руководитель MTÜ Wildstream Артем Поляк. – Нарва всегда славилась своим национальным многообразием, а потому, помимо 10 истинно народных эстонских танцев из легендарной книги Улло Тооми, будут поставлены традиционные чувашский и татарский танцы. Впервые будут исполнены не только те танцы, которые уже есть в репертуаре коллективов, а те, которые мы выслали для изучения по системе хореографа Улло Тооми».

Еще одно отличие этого фестиваля народного танца состоит в том, что он будет интерактивным, а это значит, что принять участие в самих танцах смогут все желающие зрители. Сам праздник совпадает с символической передачей Нарве от Пярну титула «Осенней столицы», что также будет отмечено в рамках двухдневного празднования.