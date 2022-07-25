Пн, 25.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

В Нарве проходит праздник народного танца Улло Тооми

rus.postimees.ee
В Нарве проходит праздник народного танца Улло Тооми
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter Whatsapp
Comments
Один из организаторов нарвского праздника Артем Поляк готовит костюмы.
Один из организаторов нарвского праздника Артем Поляк готовит костюмы. Фото: личный архив

24 и 25 сентября в Нарве проходит крупнейший фестиваль народного танца в честь 120-летнего юбилея эстонского хореографа Улло Тооми.

По словам жителя Нарвы, бессменного участника всех танцевальных мероприятий и одного из организаторов юбилейного праздника народного танца Артема Поляка, это событие является знаковым для всего города.

Последний раз танцевальный фестиваль такого рода проходил здесь в конце семидесятых годов прошлого века, и с того времени Нарва оказывалась в стороне.

Впрочем, назвать праздниками народного танца те мероприятия, которые готовили представители советской власти, нельзя. Наоборот, прилагались все старания, чтобы нейтрализовать национальную идентичность и приблизить всех к интернациональным стандартам строителей коммунизма.

Нынешний праздник народного танца по размаху подготовки и охвату участников будет схож с традиционным Певческим праздником. По планам организаторов, участниками нарвского мероприятия станут более 1000 человек со всей Эстонии, а свое искусство народной хореографии покажут 12 танцевальных коллективов.

«Уникальность этого фестиваля в том, что это будет тематический праздник, посвященный легендарному Улло Тооми, который создал систему подготовки преподавания и исполнения нашего народного танца, – говорит руководитель MTÜ Wildstream Артем Поляк. – Нарва всегда славилась своим национальным многообразием, а потому, помимо 10 истинно народных эстонских танцев из легендарной книги Улло Тооми, будут поставлены традиционные чувашский и татарский танцы. Впервые будут исполнены не только те танцы, которые уже есть в репертуаре коллективов, а те, которые мы выслали для изучения по системе хореографа Улло Тооми».

Еще одно отличие этого фестиваля народного танца состоит в том, что он будет интерактивным, а это значит, что принять участие в самих танцах смогут все желающие зрители. Сам праздник совпадает с символической передачей Нарве от Пярну титула «Осенней столицы», что также будет отмечено в рамках двухдневного празднования.

Фестиваль пройдет в новом парке Нарвы EV 100, что красочно демонстрирует национальную направленность мероприятия. В его организации принимают участие Министерство культуры Эстонии, Фонд интеграции, Союз самоуправлений Ида-Вирумаа, отдел культуры Нарвской горуправы и MTÜ Wildstream совместно с MTÜ Aktiivsed Noored.

Ключевые слова
Наверх