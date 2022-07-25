Поздним вечером в воскресенье, 24 июля, спасатели получили вызов на бульвар Таара в Тарту, где загорелся газовый баллон уличного обогревателя. Жители столкнули горящий баллон в бассейн, однако он не погас.
Загоревшийся газовый баллон продолжал гореть даже в бассейне
Загоревшийся газовый баллон продолжал гореть даже в бассейне
Спасатели потушили баллон углекислотным огнетушителем и извлекли его из бассейна. По предварительной оценке, причиной возгорания могла стать неосторожная или неправильная установка газового баллона.
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