Пн, 25.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

Загоревшийся газовый баллон продолжал гореть даже в бассейне

rus.postimees.ee
Загоревшийся газовый баллон продолжал гореть даже в бассейне
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Причиной возгорания могла стать неосторожная или неправильная установка газового баллона.
Причиной возгорания могла стать неосторожная или неправильная установка газового баллона. Фото: Lõuna päästekeskus

​Поздним вечером в воскресенье, 24 июля, спасатели получили вызов на бульвар Таара в Тарту, где загорелся газовый баллон уличного обогревателя. Жители столкнули горящий баллон в бассейн, однако он не погас.

Спасатели потушили баллон углекислотным огнетушителем и извлекли его из бассейна. По предварительной оценке, причиной возгорания могла стать неосторожная или неправильная установка газового баллона.

Ключевые слова
Наверх