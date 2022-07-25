Для литовцев цена на электроэнергию на рынке электроэнергии Nord Pool кажется неприемлемой. В течение дня она растет с 25,57 евроцентов до 40 евроцентов за киловатт-час.
Литовцы могут завидовать эстонцам из-за цены на электроэнергию, а эстонцы - финнам
Литовцы могут завидовать эстонцам из-за цены на электроэнергию, а эстонцы - финнам
В Эстонии ситуация другая. С 10 утра до 7 вечера киловатт-час стоит менее 1,2 цента. Однако в другое время электричество стоит дороже, в среднем с 17,9 центов до 21,6 центов в день. В Литве в часы нашего дешевого электричества стоимость варьируется от 19 до 85 центов.
Хотя Эстония может быть довольна дешевой электроэнергией, в Финляндии электричество намного дешевле. Среднесуточная цена электроэнергии в Финляндии составляет 0,7 цента за киловатт-час, в промежутке с самой дорогой электроэнергией она стоит 1,7 цента за киловатт-час.
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