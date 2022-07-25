Пн, 25.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

Литовцы могут завидовать эстонцам из-за цены на электроэнергию, а эстонцы - финнам

Ромет Креэк
, экономический журналист
Литовцы могут завидовать эстонцам из-за цены на электроэнергию, а эстонцы - финнам
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
21.09.2021, Таллинн. Электричество. Розетка. Настенный контакт. Электролампа. Галоген.
21.09.2021, Таллинн. Электричество. Розетка. Настенный контакт. Электролампа. Галоген. Фото: Tairo Lutter

Для литовцев цена на электроэнергию на рынке электроэнергии Nord Pool кажется неприемлемой. В течение дня она растет с 25,57 евроцентов до 40 евроцентов за киловатт-час.

В Эстонии ситуация другая. С 10 утра до 7 вечера киловатт-час стоит менее 1,2 цента. Однако в другое время электричество стоит дороже, в среднем с 17,9 центов до 21,6 центов в день. В Литве в часы нашего дешевого электричества стоимость варьируется от 19 до 85 центов. 

Хотя Эстония может быть довольна дешевой электроэнергией, в Финляндии электричество намного дешевле. Среднесуточная цена электроэнергии в Финляндии составляет 0,7 цента за киловатт-час, в промежутке с самой дорогой электроэнергией она стоит 1,7 цента за киловатт-час.

Ключевые слова
Наверх