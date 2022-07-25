Литовцы могут завидовать эстонцам из-за цены на электроэнергию, а эстонцы - финнам

В Эстонии ситуация другая. С 10 утра до 7 вечера киловатт-час стоит менее 1,2 цента. Однако в другое время электричество стоит дороже, в среднем с 17,9 центов до 21,6 центов в день. В Литве в часы нашего дешевого электричества стоимость варьируется от 19 до 85 центов.