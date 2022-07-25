галерея ⟩ В Старом порту можно увидеть военные корабли НАТО

«Первая постоянная военно-морская группа НАТО находится здесь во второй раз в этом году. Это подтверждение постоянного присутствия НАТО в нашем регионе», – сказал заместитель командующего ВМС капитан ВМС Йохан-Элиас Сельямаа.

«В результате таких визитов мы находим все больше и больше возможностей для сотрудничества с нашими союзниками. Практическая цель посещений также заключается в возможности для них ознакомиться с морскими особенностями и условиями здесь», – объяснил он.

Первые два корабля: голландский штабной корабль, который также является и флагманом группы, HNLMS Karel Doorman, и португальский фрегат NRP Corte-Real, пришвартовались в Старом порту Таллина. Третий корабль, британский танкер RFA Tidesurge, пришвартовался в порту Мууга.

Сегодня командиры кораблей и командир голландской группы коммодор Жанетт Моранг планируют встретиться с заместителем командующего Силами обороны генерал-майором Вейко-Велло Пальми и заместителем канцлера Министерства обороны по оборонному планированию Тийной Удеберг.

Во время визита корабли могут пополнить запасы и подготовиться к следующим заданиям. Пребывание в портах, помимо моряков и портовых рабочих, помогают координировать младшие офицеры морского подразделения Таллиннской дружины Союза обороны Эстонии.

В последний раз корабли Первой постоянной военно-морской группы НАТО посетили Эстонию в апреле этого года, после чего они провели учения по взаимодействию с катерами обороны ВМС Эстонии и авиацией ВВС.