В понедельник утром корабли Первой постоянной военно-морской группы НАТО прибыли с визитом в Старый порт Таллинна и порт Мууга. В последний раз суда заходили в Эстонию в апреле.
галерея ⟩ В Старом порту можно увидеть военные корабли НАТО
«Первая постоянная военно-морская группа НАТО находится здесь во второй раз в этом году. Это подтверждение постоянного присутствия НАТО в нашем регионе», – сказал заместитель командующего ВМС капитан ВМС Йохан-Элиас Сельямаа.
«В результате таких визитов мы находим все больше и больше возможностей для сотрудничества с нашими союзниками. Практическая цель посещений также заключается в возможности для них ознакомиться с морскими особенностями и условиями здесь», – объяснил он.
Первые два корабля: голландский штабной корабль, который также является и флагманом группы, HNLMS Karel Doorman, и португальский фрегат NRP Corte-Real, пришвартовались в Старом порту Таллина. Третий корабль, британский танкер RFA Tidesurge, пришвартовался в порту Мууга.
Сегодня командиры кораблей и командир голландской группы коммодор Жанетт Моранг планируют встретиться с заместителем командующего Силами обороны генерал-майором Вейко-Велло Пальми и заместителем канцлера Министерства обороны по оборонному планированию Тийной Удеберг.
Во время визита корабли могут пополнить запасы и подготовиться к следующим заданиям. Пребывание в портах, помимо моряков и портовых рабочих, помогают координировать младшие офицеры морского подразделения Таллиннской дружины Союза обороны Эстонии.
В последний раз корабли Первой постоянной военно-морской группы НАТО посетили Эстонию в апреле этого года, после чего они провели учения по взаимодействию с катерами обороны ВМС Эстонии и авиацией ВВС.
Постоянные группы военно-морских сил НАТО находятся в постоянной готовности. Группы военно-морских сил способны вести операции как в мирное, так и в военное время, и обеспечивать своими действиями присутствие союзников и постоянный высокий уровень готовности к реагированию.