Verdi, профсоюз наземного персонала германской авиакомпании Deutsche Lufthansa AG, планирует провести забастовку в среду, которая может привести к отмене и переносу рейсов.
Персонал Lufthansa проведет на этой неделе масштабную забастовку
Персонал Lufthansa проведет на этой неделе масштабную забастовку
Забастовка затронет все хабы Lufthansa на территории Германии, пишет MarketWatch со ссылкой на заявление профсоюза, объединяющего около 20 тысяч работников.
Руководство Lufthansa и представители Verdi не могут достичь соглашения об увеличении заработной платы для сотрудников аэропортов. В частности, профсоюз настаивает на повышении зарплат на 9,5 процента в качестве компенсации инфляции.
Следующий раунд переговоров запланирован на 3-4 августа.
Акции Lufthansa дорожают на 0,8 процента в ходе торгов в понедельник. За последние 12 месяцев капитализация компании сократилась на 13,3 процента, до 7,22 миллиарда евро.
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