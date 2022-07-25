Персонал Lufthansa проведет на этой неделе масштабную забастовку

Забастовка затронет все хабы Lufthansa на территории Германии, пишет MarketWatch со ссылкой на заявление профсоюза, объединяющего около 20 тысяч работников.

Руководство Lufthansa и представители Verdi не могут достичь соглашения об увеличении заработной платы для сотрудников аэропортов. В частности, профсоюз настаивает на повышении зарплат на 9,5 процента в качестве компенсации инфляции.

Следующий раунд переговоров запланирован на 3-4 августа.