Лингвист Хейнике Хейнсоо из Тарту в самом начале войны получила предложение от издательства Argo подготовить учебник Eesti keel ja eesti meel, по которому украинцы могли бы изучать эстонский язык. Хейнсоо призвала на помощь студентку Львовского университета имени Ивана Франко, Снежану Федорович, которая недавно посетила Тарту со своей однокурсницей Анной Биляк.
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Скоро будет издан первый в мире учебник эстонского языка на украинском
Скоро будет издан первый в мире учебник эстонского языка на украинском
По большей части учебник готов. Обложку еще не доделали, но введение уже можно цитировать.
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