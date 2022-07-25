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Скоро будет издан первый в мире учебник эстонского языка на украинском

Райму Хансон
Скоро будет издан первый в мире учебник эстонского языка на украинском
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Хейнике Хейнсоо и ее студентки Снежана Федорович и Анна Биляк.
Хейнике Хейнсоо и ее студентки Снежана Федорович и Анна Биляк. Фото: Raimu Hanson

Лингвист Хейнике Хейнсоо из Тарту в самом начале войны получила предложение от издательства Argo подготовить учебник Eesti keel ja eesti meel, по которому украинцы могли бы изучать эстонский язык. Хейнсоо призвала на помощь студентку Львовского университета имени Ивана Франко, Снежану Федорович, которая недавно посетила Тарту со своей однокурсницей Анной Биляк.

По большей части учебник готов. Обложку еще не доделали, но введение уже можно цитировать.

Хейнсоо пишет, что Eesti keel ja eesti meel – это продолжение учебного пособия «Розмовляємо естонською. Räägime eesti keelt», которое она и Максим Касянчук опубликовали в прошлом году. Вводная часть этой книги будет включена в будущий учебник. Учебник эстонского языка на украинском языке ранее в мире не издавался.

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