Украинцы изучают эстонский язык и эстонскую культуру

По большей части, учебник готов. Обложку еще не доделали, но введение уже можно цитировать.

Хейнсоо пишет, что Eesti keel ja eesti meel – это продолжение учебного пособия «Розмовляємо естонською. Räägime eesti keelt», которое она и Максим Касянчук опубликовали в прошлом году. Вводная часть этой книги будет включена в будущий учебник. Учебник эстонского языка на украинском языке ранее в мире не издавался.