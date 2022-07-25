Швед Арман Дюплантис стал победителем соревнований по прыжкам с шестом на чемпионате мира-2022 по легкой атлетике в Юджине (США) с новым мировым рекордом, сообщает Sportarena.com.
Легендарный Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
Легендарный Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
Дюплантис с запасом взял планку на высоте 6,21 метра. Это на 1 сантиметр лучше его же предыдущего мирового достижения, которое Арман установил в марте в Белграде. Теперь шведу принадлежат шесть из шести самых высоких прыжков в истории.
Ключевые слова