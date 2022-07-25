Легендарный Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом

Дюплантис с запасом взял планку на высоте 6,21 метра. Это на 1 сантиметр лучше его же предыдущего мирового достижения, которое Арман установил в марте в Белграде. Теперь шведу принадлежат шесть из шести самых высоких прыжков в истории.