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Легендарный Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом

rus.postimees.ee
Легендарный Дюплантис установил новый мировой рекорд в прыжках с шестом
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Арман Дюплантис.
Арман Дюплантис. Фото: ALEKSANDRA SZMIGIEL

Швед Арман Дюплантис стал победителем соревнований по прыжкам с шестом на чемпионате мира-2022 по легкой атлетике в Юджине (США) с новым мировым рекордом, сообщает Sportarena.com

Дюплантис с запасом взял планку на высоте 6,21 метра. Это на 1 сантиметр лучше его же предыдущего мирового достижения, которое Арман установил в марте в Белграде. Теперь шведу принадлежат шесть из шести самых высоких прыжков в истории.

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