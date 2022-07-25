Пн, 25.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

Иностранец, убитый в съемной квартире в центре Таллинна, оказался трансгендерной женщиной ямайского происхождения

Анна Сарапуу
, летний практикант
Иностранец, убитый в съемной квартире в центре Таллинна, оказался трансгендерной женщиной ямайского происхождения
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments 3
В одной из квартир Старого города обнаружили труп иностранца.
В одной из квартир Старого города обнаружили труп иностранца. Фото: Sander Ilvest / Postimees

37-летняя жертва, убитая на Ратушной площади в Таллинне в начале месяца, оказалась Сабриной, транс-женщиной ямайского происхождения, сообщил в социальных сетях родственник жертвы.

Родственник пострадавшего написал, что Департамент полиции и погранохраны уведомил его о случившемся в минувшую субботу.

Департамент полиции и погранохраны, a также прокуратурa подтвердили Postimeеs, что это был трансгендер, однако большего они сказать не смогли. «Процедура все еще находится на начальной стадии», — прокомментировал пресс-секретарь.

Департамент полиции и пограничной охраны сообщил 9 июня, что в съемной квартире в Старом городе было обнаружено тело 37-летнего мужчины со следами насилия. Днем позже в качестве подозреваемых были задержаны двое мужчин, один из которых, 23-летний Кирилл, взят под стражу.

Ключевые слова
Наверх