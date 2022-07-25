Иностранец, убитый в съемной квартире в центре Таллинна, оказался трансгендерной женщиной ямайского происхождения

Родственник пострадавшего написал, что Департамент полиции и погранохраны уведомил его о случившемся в минувшую субботу.

Департамент полиции и погранохраны, a также прокуратурa подтвердили Postimeеs, что это был трансгендер, однако большего они сказать не смогли. «Процедура все еще находится на начальной стадии», — прокомментировал пресс-секретарь.