37-летняя жертва, убитая на Ратушной площади в Таллинне в начале месяца, оказалась Сабриной, транс-женщиной ямайского происхождения, сообщил в социальных сетях родственник жертвы.
Иностранец, убитый в съемной квартире в центре Таллинна, оказался трансгендерной женщиной ямайского происхождения
Иностранец, убитый в съемной квартире в центре Таллинна, оказался трансгендерной женщиной ямайского происхождения
Родственник пострадавшего написал, что Департамент полиции и погранохраны уведомил его о случившемся в минувшую субботу.
Департамент полиции и погранохраны, a также прокуратурa подтвердили Postimeеs, что это был трансгендер, однако большего они сказать не смогли. «Процедура все еще находится на начальной стадии», — прокомментировал пресс-секретарь.
Департамент полиции и пограничной охраны сообщил 9 июня, что в съемной квартире в Старом городе было обнаружено тело 37-летнего мужчины со следами насилия. Днем позже в качестве подозреваемых были задержаны двое мужчин, один из которых, 23-летний Кирилл, взят под стражу.
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