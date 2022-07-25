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Врезавшийся в стену дома мотоциклист скончался десять дней спустя

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Врезавшийся в стену дома мотоциклист скончался десять дней спустя
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В результате столкновения образовалась большая дыра.
В результате столкновения образовалась большая дыра. Фото: Erakogu

Мотоциклист, 10 дней назад врезавшийся в стену дома в Вильянди, скончался от полученных травм в больнице. Причины дорожно-транспортного происшествия пока не выяснены.

В начале июля вблизи магазина Bauhof в Вильянди произошло тяжелое ДТП: мотоциклист съехал с дороги и врезался в стену здания.

54-летний мужчина на мотоцикле Suzuki GSF 600U съехал с дороги и врезался в стену здания на Рейну-теэ, 29/1. Он получил тяжелые травмы и был доставлен в Клинику Тартуского университета. В здании работает Ants Helinurme Töötuba OÜ. В результате ДТП в стене образовалась большая дыра.

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