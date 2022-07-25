Врезавшийся в стену дома мотоциклист скончался десять дней спустя

В начале июля вблизи магазина Bauhof в Вильянди произошло тяжелое ДТП: мотоциклист съехал с дороги и врезался в стену здания.

54-летний мужчина на мотоцикле Suzuki GSF 600U съехал с дороги и врезался в стену здания на Рейну-теэ, 29/1. Он получил тяжелые травмы и был доставлен в Клинику Тартуского университета. В здании работает Ants Helinurme Töötuba OÜ. В результате ДТП в стене образовалась большая дыра.