Пн, 25.07.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
UKR
ENG
Искать

Еще один шаг в советское прошлое: Беларусь вышла из Орхусской конвенции

Deutsche Welle
Еще один шаг в советское прошлое: Беларусь вышла из Орхусской конвенции
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Белорусская АЭС в Островце.
Белорусская АЭС в Островце. Фото: Shutterstock

Беларусь заявила о выходе из конвенции, которая предусматривает участие общественности в принятии экологически значимых решений. Что это значит для страны?

Беларусь прекращает участие в Орхусской конвенции – такой указ 18 июля подписал Александр Лукашенко. По версии властей, страна столкнулась с предвзятым и дискриминационным отношением со стороны руководящих органов конвенции, фактами давления на суверенное государство.

По мнению экологов, выход из конвенции – еще один шаг к международной изоляции Беларуси. К каким последствиям это приведет?

Соблюдала ли Беларусь Орхусскую конвенцию?

Орхусская конвенция – конвенция Европейской Экономической Комиссии ООН «О доступе к информации, участии общественности в принятии решений и доступе к правосудию по вопросам, касающимся окружающей среды». Беларусь была ее стороной с 2001 года, но, по мнению экологов, далеко не всегда соблюдала требования и рекомендации.

По словам координатора Белорусской антиядерной кампании Татьяны Новиковой, вопиющим случаем нарушения Орхусской конвенции стало строительство Белорусской АЭС. «В Беларуси после аварии в Чернобыле к мирному атому было резко негативное отношение. Когда стали строить БелАЭС, люди стали возмущаться, требовать, чтобы их мнение было учтено. Это как раз предусматривает Орхусская конвенция», – говорит эколог.

В июле 2012 года антиядерных активистов, в том числе и Татьяну Новикову, задержали. Они были приговорены к административным арестам и штрафам. «Этот эпизод лег в основу кейса Орхусской конвенции по преследованию экологических активистов в Беларуси», – отмечает Новикова.

Татьяна Новикова

Татьяна Новикова

Осенью 2021 года на встрече сторон Орхусской конвенции были рассмотрены рекомендации, которые Беларусь так и не выполнила. Они касались нарушений при строительстве БелАЭС, Неманской ГЭС, преследования антиядерных активистов и других. Также речь шла о ликвидации в августе 2021 года «Экодома» – одной из 70 экологических общественных организаций, закрытых белорусскими властями.

«Беларусь не реагировала на рекомендации»

Беларуси рекомендовали восстановить деятельность «Экодома» до 1 декабря 2021 года, в противном случае страну пообещали ограничить в правах и привилегиях, то есть представители РБ лишались возможности входить в президиум конвенции, занимать должности председателей и так далее.

«Весной 2021 года началась проверка нашей организации, у меня прошел обыск в рамках уголовного дела, потом "Экодом" ликвидировали. Комитет по соблюдению Орхусской конвенции проанализировал процесс ликвидации и пришел к выводу, что это преследование, – рассказывает представительница организации "Экодом" Марина Дубина. – Беларуси рекомендовали восстановить регистрацию нашей организации, или с 1 февраля 2022 года страна лишалась привилегий по конвенции. Беларусь, в свою очередь, заявила, что выйдет из конвенции, если с нее не снимут ограничения».

Марина Дубина

Марина Дубина

По словам Дубиной, раньше общественность, организации и активисты в случае нарушения Орхусской конвенции могли подать жалобу в Комитет по ее соблюдению. Хотя, признается эколог, чаще на его рекомендации страна не реагировала, не меняла свой подход и не прекращала преследование активистов.

«С 2020 года ситуация изменилась катастрофически, не только для НПО и гражданского общества, а в целом, а для всех жителей Беларуси. Говорить о том, что у нас есть экологические права, не приходится, когда в Беларуси не соблюдаются базовые права человека», – заключает эколог.

«Не удивляйтесь теперь вырубленному парку»

Еще одним шагом в советское прошлое назвал выход из Орхусской конвенции общественный эколог Игорь Пастухов в своей публикации в Facebook. По его мнению, конвенция позволяла гражданам принимать активное участие в принятии экологически значимых проектов и решений на стадии их развития, что усиливало полезные проекты и блокировало откровенно вредные. В качестве примера Пастухов приводит, противостояние общественности строительству Брестского аккумуляторного завода, спасение Островецких вековых дубрав и другие.

Среди последствий выхода из Орхусской конвенции Пастухов называет непрозрачное использование природных ресурсов, необязательность публикаций оценки воздействия на окружающую среду, недопущение граждан к ознакомлению проектами, способными оказывать влияние на окружающую среду.

«Не удивляйтесь теперь неожиданно вырубленному парку, осушенному болоту или строительству химкомбината напротив вашего подъезда», – пишет эколог.

Беларусь теряет субъектность?

По мнению Татьяны Новиковой, выход Беларуси из Орхусской конвенции – это еще один шаг к потере субъектности и к глобальной изоляции страны.

«Со стороны Беларуси это всего лишь перевод негативных явлений из плоскости де-факто в плоскость де-юре, отмечает Новикова. – Но у страны есть определенный имидж на уровне ООН. Одно дело, не участвовать в каких-то конвенциях, а другое – выйти из них. На уровне других договоров, органов ООН и организаций с Беларусью перестанут считаться как субъектом».

Эксперт считает, что, выходя из подобных договоров, страна лишается доверия со стороны международных организаций и других государств. Это будет иметь как политические, так и экономические последствия.

«Возьмем лес-кругляк, которым любит торговать Беларусь. Есть международная сертификация FSС, она выдается странам и субъектам, которые занимаются устойчивым лесопользованием. Из-за того, что страна вышла из Орхусской конвенции, получить этот сертификат станет гораздо сложнее», – приводит пример Татьяна Новикова.

Ключевые слова
Наверх