Еще один шаг в советское прошлое: Беларусь вышла из Орхусской конвенции

«Беларусь не реагировала на рекомендации»

Беларуси рекомендовали восстановить деятельность «Экодома» до 1 декабря 2021 года, в противном случае страну пообещали ограничить в правах и привилегиях, то есть представители РБ лишались возможности входить в президиум конвенции, занимать должности председателей и так далее.

«Весной 2021 года началась проверка нашей организации, у меня прошел обыск в рамках уголовного дела, потом "Экодом" ликвидировали. Комитет по соблюдению Орхусской конвенции проанализировал процесс ликвидации и пришел к выводу, что это преследование, – рассказывает представительница организации "Экодом" Марина Дубина. – Беларуси рекомендовали восстановить регистрацию нашей организации, или с 1 февраля 2022 года страна лишалась привилегий по конвенции. Беларусь, в свою очередь, заявила, что выйдет из конвенции, если с нее не снимут ограничения».

Марина Дубина

По словам Дубиной, раньше общественность, организации и активисты в случае нарушения Орхусской конвенции могли подать жалобу в Комитет по ее соблюдению. Хотя, признается эколог, чаще на его рекомендации страна не реагировала, не меняла свой подход и не прекращала преследование активистов.

«С 2020 года ситуация изменилась катастрофически, не только для НПО и гражданского общества, а в целом, а для всех жителей Беларуси. Говорить о том, что у нас есть экологические права, не приходится, когда в Беларуси не соблюдаются базовые права человека», – заключает эколог.

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