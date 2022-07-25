«Газпром» вновь сокращает поставки газа по «Северному потоку»

Российский концерн «Газпром» останавливает эксплуатацию газотурбинного двигателя Siemens на компрессионной станции (КС) «Портовая», отвечающей за прокачку газа по трубопроводу «Северный поток». Сообщение об этом обнародовано российской энергетической компанией в понедельник, 25 июля, в ее Telegram-канале.

В «Газпроме» данное решение объясняют необходимостью проведения ремонтных работ. В связи с выводом турбины из эксплуатации поставки газа по «Северному потоку» сократятся с 27 июля до 33 миллионов кубометров в сутки. Сейчас суточная производительность узла составляет около 67 миллионов кубометров.

Стоимость августовских фьючерсов на ICE выросла на 10 процентов

Как следует из котировок европейской биржи ICE, на фоне сообщений о сокращении экспортных объемов стоимость августовских фьючерсов на газ выросла приблизительно на 10 процентов.

Между тем в Минэкономики Германии утверждают, что технические причины для сокращения поставок отсутствуют. В то же время глава немецкого Федерального агентства по сетям Клаус Мюллер сообщил, что заказы на поставки газа по «Северному потоку» на 26 июля уже сократились вдвое.

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