«Новости в 7» за 25 июля: что будет с ценами на недвижимость и репортаж с празднования дня рождения исторической жемчужины Таллинна - парка Кадриорг

Сегодня в выпуске:

- Эксперты по недвижимости предрекают рынку мрачное будущее. Что будет с ценами на квартиры и дома, и к какому развитию событий готовиться?

- Прошедший в Йыхви "День полетов" вновь заставил говорить о малой авиации, которая слабо развита в Ида-Вирумаа частности, и в Эстонии в целом. На что в регионе надо делать в упор в будущем - в материале нашего корреспондента.

- Курьезная авария в Пярну, возможны ли в Эстонии масштабные лесные пожары и насколько в июне подорожало молоко.

- Народная мудрость гласит, что в болоте тихо, да жить там лихо. Так ли это, чем опасно болото, и что интересного можно найти в топях и трясинах Эстонии - в материале нашей съемочной группы.

- Почему во Франции ограничили использование воды, как спасали мигрантов в Италии и почему старейшая булочная Вены может не отметить полутысячный юбилей.

- Старейший парк Таллинна - Кадриорг, отметил свой очередной день рождения. Наша съемочная группа, побывала на празднике и сняла увлекательный репортаж