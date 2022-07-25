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Пярнуский музыкальный фестиваль в этом году посетили почти 10 000 человек

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Пярнуский музыкальный фестиваль в этом году посетили почти 10 000 человек
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Неэме Ярви.
Неэме Ярви. Фото: Mailiis Ollino

Пярнуский музыкальный фестиваль в этом году посетили в общей сложности 9089 человек, а посредством интернета за его концертной программой проследили 17 858 раз.

Об этом сообщил исполнительный директор 12-го Пярнуского музыкального фестиваля Кристьян Халлик, по словам которого крупномасштабное мероприятие в течение десяти дней обогатило жизнь летней столицы Эстонии насыщенной культурной программой и позволило собравшимся в Пярну музыкантам принять участие в концертной программе высокого уровня.

Халлик напомнил, что все номера фестивальной программы доступны в повторном просмотре в интернете и просмотреть их можно бесплатно.

Пярнуский музыкальный фестиваль в этом году был посвящен 85-летию со дня рождения маэстро Неэме Ярви. Параллельно с концертами были проведены курсы для музыкантов Järvi Akadeemia. В мастер-классах и концертах фестиваля приняли участие более 200 музыкантов.

13-й Пярнуский музыкальный фестиваль состоится с 12 по 21 июля 2023 года.

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